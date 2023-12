O Google celebra as tendências de 2023 com um jogo inspirado em “Onde está o Wally?”

Restam pouco mais de duas semanas para dizer adeus a 2023. Um ano cheio de emoções, altos, baixos, lançamentos inesperados e personagens que roubaram todas as atenções.

Em honra a tudo o que aconteceu durante esta volta ao sol, o Google decidiu homenagear as buscas mais populares de 2023 com um jogo gratuito, inspirado no famoso "Onde está o Wally?".

E é que este Doodle interativo lançado para celebrar o final do ano convida os usuários a um desafio de busca, mas não do Wally, mas sim das 25 tendências mais buscadas do ano no Google.

Onde estão os personagens de 2023?

O jogo, que segue o estilo das ilustrações detalhadas e desafiadoras dos livros originais de Martin Handford, desafia os jogadores a encontrarem ícones culturais e personagens famosos de 2023.

Entre os objetivos estão Taylor Swift como a artista mais procurada, Pikachu como o Pokémon mais popular, Naruto como a série de anime mais pesquisada, além de figuras como Spider-Man, Albert Einstein e Cristiano Ronaldo.

Assim como em "Onde está Wally?", o jogo do Google está cheio de personagens e elementos que não têm relação com as buscas objetivo, garantindo um bom tempo descobrindo este mundo.

Você pode acessar o jogo de navegador do Google clicando neste link. Vamos ver quantas tendências de 2023 você consegue encontrar!