Intrusos no meu Wi-Fi: como detectá-los e expulsá-los para que não roubem a internet?

Os sinais da Internet se tornaram algo sagrado dentro de casa. Já não é apenas para entretenimento. Após a pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar remotamente ou, no mínimo, com modalidades híbridas, por isso é fundamental proteger a quantidade de usuários em uma rede Wi-Fi para que as coisas fluam.

É por isso que nesta resenha vamos te ensinar como perceber se há algum intruso roubando sua internet e como expulsá-lo da sua rede.

Agora o problema não é mais que eles se conectem, mas sim que uma quantidade exagerada na mesma rede pode deixar sua conexão mais lenta e também pode cometer fraude roubando seus dados através do roteador.

Detectar intrusos na rede Wi-Fi

Acesse o roteador: Abra um navegador web e digite o endereço IP do roteador na barra de endereços. Você pode encontrar este endereço no manual do roteador ou na parte de trás do mesmo. Geralmente é algo como 192.168.1.1 ou 192.168.0.1 . Faça login com o nome de usuário e senha do roteador. Se você não alterou essas informações, geralmente é a combinação padrão (você pode encontrá-la no manual do roteador).

Encontre a seção de dispositivos conectados: Dentro do painel de administração do roteador, procure a seção que mostra os dispositivos conectados à sua rede. Esta seção pode ser chamada de "Dispositivos Conectados", "Clientes", "Rede" ou algo semelhante, dependendo do modelo do roteador.

Verifique a lista de dispositivos: Você deve ver uma lista de todos os dispositivos atualmente conectados à sua rede. Isso incluirá computadores, telefones, tablets e outros dispositivos.

Router Segurança (Unsplash)

Expulsemos os estranhos