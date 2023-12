Dropbox em destaque: é acusado de compartilhar dados de seus usuários com a OpenAI

O Dropbox enfrenta acusações de compartilhar dados de usuários com a OpenAI sem consentimento. Uma nova função de inteligência artificial chamada Dropbox AI envia arquivos para terceiros para análise, causando preocupação entre os usuários em relação à privacidade de seus dados.

A controvérsia surgiu quando foi descoberto que o Dropbox AI, atualmente em fase de testes, compartilha informações com o OpenAI sem notificar adequadamente os usuários. Embora a função seja destinada a usuários da fase alfa, ela foi ativada para clientes pagantes em países de língua inglesa, sem o conhecimento deles.

A empresa garante que apenas utiliza parceiros tecnológicos autorizados e compromete-se a lidar com os dados do usuário de forma responsável. No entanto, os usuários expressam preocupação em compartilhar suas informações pessoais sem consentimento explícito.

O Dropbox AI oferece ferramentas para encontrar arquivos, resumir conteúdo e muito mais através de inteligência artificial. É possível visualizar e pesquisar arquivos de texto, fotos, vídeos e gerar transcrições de arquivos de áudio e vídeo. Os dados são enviados a terceiros apenas quando se interage com recursos impulsionados pela IA.

A artista Karla Ortiz questiona a ativação automática dessa função, questionando se o Dropbox está treinando modelos de IA com dados valiosos dos usuários sem sua autorização explícita.

Diante das críticas, o Dropbox afirma que elimina os dados compartilhados com a OpenAI após 30 dias e garante que eles não são utilizados para treinar seus modelos de IA.