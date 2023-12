Pólos em movimento? O possível impacto das mudanças no campo magnético do nosso planeta

Campo magnético da Terra Imagem genérica do Sol

O campo magnético da Terra, um escudo protetor essencial para a vida em nosso planeta, está constantemente passando por mudanças.

Estes movimentos, que afetam os polos magnéticos terrestres, têm implicações significativas tanto para a ciência como para a vida cotidiana.

As mudanças magnéticas em nosso planeta

Os polos terrestres, localizados nos extremos norte e sul da Terra, são fundamentais na geração e manutenção do campo magnético.

Este campo origina-se no núcleo externo do planeta, onde o movimento do ferro líquido gera correntes elétricas e, consequentemente, o campo magnético.

Este fenômeno, conhecido como magnetosfera, protege a Terra da radiação cósmica e do vento solar.

Contrariamente ao que se poderia pensar, o campo magnético não é estático. Ao longo do tempo, ele experimentou mudanças na intensidade e direção, incluindo inversões magnéticas em que os polos norte e sul trocam de posição.

A última inversão completa ocorreu há aproximadamente 780 mil anos.

Possível impacto

Os cientistas têm utilizado registros em rochas vulcânicas para estudar as inversões magnéticas passadas e suas frequências, estudos que são fundamentais para entender o comportamento histórico do campo magnético e prever possíveis mudanças futuras.

Por exemplo, estimam que o pólo norte magnético se deslocou aproximadamente 965 quilômetros desde que foi medido pela primeira vez em 1831, um deslocamento que continua de forma acelerada.

Essas mudanças magnéticas podem ter efeitos notáveis na vida cotidiana e no planeta, como aumento de casos de câncer ou problemas com aparelhos elétricos.

E é que um enfraquecimento do campo magnético durante uma inversão deixaria Terra exposta a níveis mais altos de radiação cósmica e vento solar, com possíveis efeitos na saúde humana, clima e tecnologia.

Embora a previsão exata da próxima inversão magnética ainda seja um desafio, a comunidade científica está constantemente alerta para o comportamento do campo.

A compreensão desses fenômenos é crucial, pois, embora distantes no tempo, eles têm a capacidade de influenciar nosso presente e futuro de formas ainda desconhecidas.