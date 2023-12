Inovação contra a seca: cientistas chineses conseguem extrair água do ar usando apenas luz solar

Uma equipe de pesquisadores da Universidade Jiao Tong de Xangai vem desenvolvendo um sistema revolucionário que promete ser uma solução para mitigar a seca mundial.

O projeto, liderado pelo engenheiro Ruzhu Wang e recentemente publicado pela revista Applied Physics Review, é descrito como um dispositivo de captação passiva de ar-água por adsorção (PAWH).

Dito de outra forma, trata-se de um sistema capaz de converter a umidade atmosférica, transformando-a em água potável quando exposta à luz solar.

Extração de vapor de água

A nossa atmosfera contém uma quantidade de vapor de água equivalente a 10% de toda a água doce existente nos lagos do mundo.

Este recurso inesgotável está presente até mesmo em áreas mais áridas e é constantemente reabastecido através da evaporação e circulação do ar, tornando-o uma incrível alternativa para gerar água potável.

Neste caso, a equipe de Wang baseou seu estudo em melhorar vários aspectos dos sistemas de captação de água atmosférica, incluindo a gestão de materiais adsorventes e a eficiência do processo de desorção-condensação.

Tecnologia revolucionária

Foi assim que desenvolveram um gel super-higroscópico , utilizando derivados vegetais e sais higroscópicos, com o objetivo de tornar o dispositivo mais rentável e fácil de fabricar em grande escala.

E eles conseguiram. Em testes de laboratório, um quilo deste gel foi capaz de absorver quantidades entre 1,18 e 6,4 kg, dependendo da umidade do ambiente.

"Ficamos impressionados que mesmo quando se injetava até 5 gramas de sal em 1 grama de polímero, o gel resultante mantinha boas propriedades de inchamento e retenção de sal", indica Wang na publicação.

Para o processo de desorção do dispositivo, os pesquisadores optaram por aproveitar a luz do sol para elevar a temperatura do vapor, o que serve para eliminar microorganismos e vírus, tornando a água potável sem a necessidade de purificação adicional.

Embora os avanços sejam de vital importância para os milhões de pessoas afetadas pela seca em todo o mundo, ainda existem desafios para melhorar e posteriormente implementar o PAWH em grande escala. Por enquanto, o que resta é a certeza de que existem avanços nessa área.

“Revolucionamos a tecnologia de captação de água atmosférica com energia solar. (...) Combinado com todos esses méritos, nossa estratégia proporciona uma solução sustentável e eficaz para projetar sorventes à base de hidrogel com uma cinética superior, que se prevê ter implicações práticas para mitigar a crise da água em regiões áridas”, conclui o estudo.