A IA revoluciona o campo do sextech: “deixará de ser um fetiche para se tornar uma forma de amor”

O conceito de sextech não é novo no campo da tecnologia. A indústria sexual conseguiu incorporar bonecas capazes de imitar a sensação de um relacionamento íntimo, para satisfazer aqueles que gostam dessas práticas.

No entanto, a chegada da inteligência artificial faz com que esse fenômeno evolua. Especialistas no assunto dizem que isso deixará de ser um fetiche para se tornar uma nova forma de amor.

As relações entre as pessoas, independentemente do gênero, são enquadradas dentro dos padrões normais. Tudo o que ocorre fora disso é considerado uma desvio. O caso do fenômeno humano-máquina é uma dessas questões que são consideradas "fetiches".

A IA está sendo utilizada para desenvolver novos produtos e serviços sextech que oferecem maior personalização, interação e realismo.

Um dos exemplos mais notáveis de como a IA está mudando o sextech é o desenvolvimento de brinquedos sexuais conectados. Esses brinquedos utilizam sensores e conectividade sem fio para permitir que os usuários controlem seu funcionamento de forma remota ou interajam com outros usuários online.

Bonecas sexuais Foto: Vía TokyoKinky.com

Outra área em que a IA está tendo um impacto significativo no sextech é o desenvolvimento de chatbots sexuais. Esses chatbots são programas de computador que podem simular conversas com humanos.

São frequentemente usados em aplicativos de encontros e redes sociais para ajudar as pessoas a encontrar parceiros sexuais. Por exemplo, o aplicativo de encontros Feeld usa um chatbot para ajudar os usuários a encontrar outros usuários com interesses sexuais semelhantes.

Imagine então que um chatbot personalizado seja integrado a um robô e oferecido como um produto. No Japão, tem havido casos em que uma pessoa se casa com um avatar. O sextech claramente evolui essa prática, pois estabeleceria uma relação direta entre um androide e um humano.

A inteligência artificial está tendo um impacto significativo no sextech. Está sendo utilizada para desenvolver novos produtos e serviços sextech que oferecem uma maior personalização, interação e realismo. Esses novos produtos e serviços estão mudando a forma como as pessoas experimentam o sexo e a sexualidade.

Os especialistas afirmam que é apenas uma questão de tempo para que essas práticas deixem de ser tabu ou fetiches. Em breve, será normal ver relacionamentos entre pessoas e humanoides e que, por sua vez, sejam aceitos pela sociedade.