Assim é como o interior de uma supernova é visto, graças a esta imagem capturada pelo Telescópio Espacial James Webb

O Telescópio Espacial James Webb tem se destacado nas últimas semanas por ter capturado uma imagem surpreendente do interior de uma supernova, também conhecida como estrela em explosão. A qualidade da fotografia, que como sabem é uma recriação de dados, impressiona cientistas, astrônomos e entusiastas dos mistérios do cosmos.

A supernova captada pelas lentes e infravermelhos do James Webb foi a Cassiopeia A (Cas A), localizada dentro da Via Láctea, na constelação de mesmo nome. A CNN em Espanhol informa que a estrela explodiu há um bilhão de anos e é agora que estamos recebendo essa informação.

O evento catastrófico produziu uma impressionante quantidade de gás e poeira, a partir do qual se presume que novas estrelas estejam se formando. Esta imagem, apresentada pelo Telescópio Espacial James Webb, é a mais detalhada já realizada de uma supernova.

Outros observatórios, como o Hubble, já a tinham observado, mas graças a esta nova imagem foram descobertos novos elementos e processos químicos dentro da estrela em explosão.

A nova visão de Cassiopeia A (Cas A) pelo Telescópio Espacial James Webb em luz infravermelha próxima está fornecendo aos astrônomos pistas sobre os processos dinâmicos que ocorrem dentro do remanescente de supernova. NASA, ESA, CSA, STSCI (Sebastian Carrasco)

"Nunca antes tínhamos tido esse tipo de observação de uma estrela que explodiu. As supernovas são os principais impulsionadores da evolução cosmológica. As energias, suas abundâncias químicas... Há muitas coisas que dependem da nossa compreensão das supernovas. Esta é a visão mais próxima que tivemos de uma supernova em nossa galáxia", disse Dan Milisavljevic, professor assistente de física e astronomia na Universidade Purdue, de acordo com a mídia citada anteriormente.

"Com a resolução do NIRCam, agora podemos ver como a estrela moribunda se despedaçou completamente quando explodiu, deixando filamentos semelhantes a pequenos fragmentos de vidro. É realmente incrível, depois de todos esses anos estudando Cas A, poder agora resolver esses detalhes, que nos oferecem uma visão transformadora de como essa estrela explodiu", acrescentou o professor.

Cassiopeia A está a cerca de 11 mil anos-luz de distância da Terra.