Agora o YouTube permite limitar os comentários negativos em seus vídeos

Quando algum material é publicado em qualquer rede social ou plataforma digital, as respostas podem se tornar verdadeiramente cruéis. Por isso, nos últimos anos, as empresas digitais responsáveis têm se dedicado a limitar a expressão dos haters e permitir que cada usuário possa restringir ou permitir a interação.

O último a fazê-lo atualmente é o YouTube, depois que sua empresa proprietária, o Google, realizou uma série de testes internos e, após os resultados satisfatórios, finalmente lançou as novas configurações para a sessão de comentários em geral.

Medida anti-haters

Esta é uma medida destinada a combater aqueles que propagam o ódio e a intolerância. Ela visa criar um ambiente mais seguro e inclusivo, onde todos possam expressar suas opiniões de forma respeitosa e construtiva. Através dessa medida, serão implementadas ações de conscientização e educação, visando desconstruir preconceitos e promover a empatia entre as pessoas. Além disso, serão estabelecidas punições para aqueles que incitarem o ódio e a discriminação.

A medida anti-haters busca criar uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam conviver harmoniosamente, independentemente de suas diferenças.

Com a opção de parar os comentários ofensivos e mal-intencionados, os proprietários dos vídeos não serão expostos aos haters se assim desejarem, mesmo quando as respostas não aparecem online. Isso representa uma mudança em relação ao que acontecia com a revisão individual; nesses casos, embora os abusos e a negatividade possam ser bloqueados sem estarem online, os responsáveis pelos canais ainda os viam.

O YouTube agora permite que você interrompa comentários ruins Foto: YouTube/Google

Além disso, opções de moderação mais específicas surgem quando os comentários são ativados. “Básico”, com casos que podem ser inapropriados para revisão; “restrito”, com filtros mais precisos que mostram o que verificar em primeiro lugar; e “Hold All”, para revisar e aprovar cada um dos comentários recebidos antes de publicá-lo.

Também é possível a pós-moderação: nesse sentido, os criadores podem optar por ativar os comentários sem nenhum desses filtros.

Na prática, como podemos ver nas capturas compartilhadas pelo Google, é adicionada a opção de pausar os comentários no YouTube, juntamente com “ativar” e “desativar”. Para fazer isso, é necessário ir ao painel de configurações do portal, na seção “Comentários”.