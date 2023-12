WhatsApp lança uma ferramenta para mistério com notas de voz autodestrutivas

O serviço de mensagens mais popular do mundo se reinventa com a introdução de uma ferramenta que adiciona mistério às conversas. O WhatsApp agora permite notas de voz autodestrutivas, ou seja, mensagens de voz que só podem ser ouvidas uma vez.

Esta função já foi anunciada e testada em usuários selecionados desde outubro deste ano. Os desenvolvedores do serviço de mensagens do Meta estavam testando-a para encontrar erros de programação e corrigi-los antes de disponibilizá-la para todos.

Essa função, presente há anos no Telegram, já foi implementada pelo WhatsApp para fotos e vídeos. Agora, o serviço de mensagens está adicionando mensagens de voz.

Da mesma forma que um usuário pode enviar uma foto para que seja visualizada apenas uma vez, as pessoas poderão fazer o mesmo com as notas de voz. Portanto, a recomendação é estar muito atento ao que será ouvido, pois é possível que não haja uma segunda oportunidade ao usar essa função.

"Modo Ver una vez para notas de voz" é como a função é chamada, de acordo com o WA Beta Info. "Esta função está disponível para alguns testadores beta e será implementada para mais usuários nos próximos dias", acrescentaram. Eles relatam que estão testando em usuários do Android e iOS.

O WhatsApp continua avançando com um intenso trabalho de modificações e melhorias em sua interface. A plataforma continua registrando mudanças e adicionando funções que os usuários pediam aos gritos no serviço de mensagens.

Então, esse tipo de iniciativa fortalece a relação entre o WhatsApp e seus usuários, abalada desde o início de 2021, quando o serviço de mensagens tentou compartilhar dados com o Facebook, o que resultou na perda de milhões de usuários em uma queda brutal para o aplicativo.