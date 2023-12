Vegeta utilizou o Kamehameha de Goku nesta história oficial de Dragon Ball

Cada um dos Guerreiros Z tem sua própria técnica em Dragon Ball. Aqueles que foram discípulos do Mestre Kame usam o Kamehameha como sua técnica de poder mais intensa e eficaz para derrotar um adversário.

Gohan, é um dos poucos guerreiros que usa o Masenko, que foi ensinado por Piccolo, e o Kame Hame Ha, que é ensinado por seu pai.

Vegeta tem sua própria técnica para liberar uma bola de energia destrutiva, na qual ele não emite nenhuma palavra específica para soltá-la. Nunca veríamos o príncipe dos saiyajins realizando um Kame Hame Ha, exceto em uma história oficial que revela o gênio de Antonio Sánchez, escritor do Hobby Consolas.

O especialista em Dragon Ball encontrou um jogo de aventura oficial da franquia, no qual Vegeta prepara suas mãos e usa o Kame Hame Ha.

Trata-se do videogame Dragon Ball Z Shin Budokai, um título que esteve na segunda geração do PlayStation 1 PSP e no PS2. Se você joga o modo história oficial e o completa com honras, existem finais alternativos para serem vistos e em um deles Vegeta aparece usando a icônica técnica que vemos pela primeira vez com o Mestre Kame.

O Kame Hame Ha

Para executar o Kame Hame Ha, o usuário concentra sua energia espiritual e física nas mãos e depois a libera na forma de um poderoso raio de energia. A técnica frequentemente é acompanhada por um grito característico, onde o usuário exclama "Kame Hame Ha!" antes de liberar a energia.

A técnica geralmente é realizada com uma postura distintiva, com o usuário adotando uma posição específica e concentrando sua energia nas mãos que são colocadas na frente deles antes de disparar o raio.

Ao longo da série Dragon Ball, várias variantes e evoluções do Kame Hame Ha foram introduzidas. Alguns personagens desenvolveram suas próprias versões da técnica, adaptando-a de acordo com suas habilidades e necessidades em batalha.