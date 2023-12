Suposto viajante do tempo adverte sobre um terrível 2024

Fim do mundo? Fim do mundo? (Bulgac/Getty Images)

Eno Alaric, um popular tiktoker com mais de 658 mil seguidores, é conhecido por se autodenominar como um ‘viajante do tempo’ que vem do ano 2671.

Apesar de jamais ter acertado em suas previsões, continua captando a atenção de sua audiência com prognósticos para o futuro.

Em um de seus últimos vídeos, Alaric faz três previsões alarmantes para 2024, descrevendo-o como "o pior ano em termos de desastres naturais".

As datas específicas e os eventos catastróficos previstos ocorreriam entre fevereiro e maio, e aqui os compilamos:

1. Catástrofes em fevereiro

De acordo com Alaric, em 17 de fevereiro, Houston enfrentará o primeiro tornado F6 de sua história.

Este tornado, afirma, teria cerca de 20 quilômetros de largura e causaria uma destruição quase total da cidade.

Também durante fevereiro, a Hungria poderia desaparecer. De acordo com suas previsões, a qualquer momento, o país do leste se transformará em uma floresta.

2. Um março para esquecer

A seguinte previsão aponta para o 20 de março de 2024. Nesse dia, haveria uma tempestade de poeira nos Estados Unidos, mais especificamente de Missouri até a Carolina do Norte, que duraria vários meses.

E se isso não for suficiente, o "viajante do tempo" afirma que durante a chuva de meteoros em março, haverá um aviso dos "Outros"; uma raça extraterrestre que planeja a destruição da humanidade e do planeta Terra.

3. Abril não se salva

Além disso, a previsão mais impactante ocorrerá no próximo mês de abril.

No segundo dia do quarto mês do ano, aconteceria um terremoto massivo de magnitude 9.8, apelidado de 'Big John', exatamente na falha de San Andrés.

Alaric afirma que este terremoto durará 45 minutos, devastará cidades como San Francisco e Los Angeles, e gerará um mega tsunami que atingirá a costa da Califórnia.

Outras previsões

Para o próximo ano, o tiktoker afirma que nascerá um bebê com órgãos como cauda e orelhas longas, o que abriria um novo capítulo na evolução do ser humano.

E não apenas os humanos. Também afirma que serão encontrados 50 tipos de dragões, junto com aranhas e serpentes gigantes.

Apesar da falta de precisão em suas previsões anteriores, Alaric continua despertando interesse em sua audiência nas redes sociais. Com 2024 se aproximando, apenas o tempo dirá se as afirmações desse autoproclamado viajante do tempo têm algum fundamento.