Qualquer celular poderá ser transformado em um microscópio, com este surpreendente dispositivo que está sendo desenvolvido na China

Os avanços tecnológicos deram um passo gigante em questões de pesquisa científica. Um instrumento simples e comum como nossos celulares poderão se transformar em um telescópio, adaptando um simples dispositivo à lente da câmera.

Qualquer usuário pode fazer isso sem a necessidade de uma ferramenta. Basta ter um pouco de habilidade e cuidado para colocar esse pequeno dispositivo na área da câmera do celular, para que funcione de forma ótima.

De acordo com o que é descrito em El Androide Libre, este projeto chama-se iMicro Q3. Trata-se de uma iniciativa da empresa Kickstarter, que tem como objetivo criar um microscópio de bolso acessível e fácil de usar.

O microscópio tem uma resolução de 700 nanômetros e uma ampliação de 1200x. É pequeno o suficiente para caber na palma da mão e se conecta a qualquer smartphone através de Bluetooth.

O projeto foi lançado pela QingYing E&T LLC, uma empresa sediada na China. O objetivo da campanha é arrecadar US$ 100.000 para financiar a produção do microscópio.

De acordo com a página do projeto no Kickstarter, o iMicro Q3 possui as seguintes características:

Resolução de 700 nanômetros: isso permite visualizar objetos pequenos, como células, bactérias e vírus.

Aumento de 1200x: isso permite ver objetos muito pequenos com grande detalhe.

Tamanho compacto: o microscópio é suficientemente pequeno para caber na palma da mão.

Conexão Bluetooth: o microscópio se conecta a qualquer smartphone através de Bluetooth.

O iMicro Q3 foi projetado para ser utilizado por estudantes, cientistas amadores e pessoas que estão simplesmente interessadas em ver o mundo microscópico. O microscópio é relativamente acessível, uma vez que seja desenvolvido, poderá custar cerca de US$ 100.