Intel Powerhouse: inovações que estão utilizando IA para fazer a diferença

O Intel Powerhouse Brasil não apenas mostrou como o desenvolvimento da Inteligência Artificial está realizando uma nova transformação geracional da tecnologia, mas também apresentou alguns casos práticos do uso da IA para melhorar a vida das pessoas e das empresas, por meio de diversos parceiros da Intel.

Durante o evento, também foi possível acessar uma área de demonstração das diferentes empresas presentes.

"Se uma empresa tem uma ideia ou inovação que deseja levar ao mercado, nós as ajudamos dando acesso a diferentes ferramentas de uma maneira escalável. Grande parte do trabalho que fazemos na América Latina é como colaboramos com essas empresas para que possam escalar, inclusive além das fronteiras de seu próprio país", comentou durante o evento Gisselle Ruiz Lanza, diretora geral da Intel para a América Latina.

Aqui, nós contamos três das inovações que mais chamaram a nossa atenção na cobertura do evento:

Ponfac: IA para processos de produção

Ponfac desenvolve soluções de inteligência artificial e aprendizado de máquina para detectar características defeituosas nos processos de produção, por meio de sistemas automatizados de inspeção visual, conhecidos como Visão de Máquina, para um controle de qualidade mais eficiente.

"Desafiamos a complexidade dos processos com soluções disruptivas e criativas. O que nos impulsiona? Nossa resposta é simples: curiosidade e paixão pela tecnologia. A curiosidade nos motiva a fazer perguntas audaciosas e a tecnologia nos ajuda a respondê-las" faz parte do nosso propósito.

Ponfac na Intel Powerhouse Divulgação Intel (Kazuo Kajihara)

Lunit: IA para detecção precoce do câncer

A Lunit é uma empresa que desenvolve inteligência artificial para detectar o câncer de mama em estágios iniciais e otimiza o fluxo de trabalho para o tratamento dessa doença, alcançando até 96% de eficácia.

Esse teste é muito relevante, pois permite confirmar casos negativos e destaca aqueles casos em que há indício mínimo de suspeita, identificando qualquer variação irregular para que o médico possa intervir naquela região e avaliar se é positivo ou negativo.

Demonstração de Lunit na Intel Powerhouse Divulgação Intel (Kazuo Kajihara)

Jaguar: robô autônomo com IA para logística

Jaguar é o nome do robô apresentado pela Instor, projetado especialmente para uso em logística industrial e cuja inteligência artificial permite identificar obstáculos por meio de sensores e calcular rotas de forma autônoma para evitar colisões em tempo real.

Além disso, também permite alertar os trabalhadores com os quais ele se depara diretamente sobre potenciais riscos, como não usar equipamentos de segurança adequados para o trabalho.

Segundo nos foi informado, o nome Jaguar procura destacar o fato de que se trata de uma inovação desenvolvida na América do Sul para tornar a gestão das empresas na América Latina mais eficiente.