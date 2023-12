Harry Potter real: chinês apresenta manto de invisibilidade funcional; veja vídeo

Era apenas uma questão de tempo e esse momento chegou: um grupo de pesquisadores chineses conseguiu criar a primeira camada de invisibilidade funcional, claramente inspirada no universo de Harry Potter, com resultados impressionantes que nos fazem sentir como se estivéssemos no futuro.

A mera ideia da existência dessa coisa é simplesmente fascinante e perturbadora, mas o mais impressionante de tudo isso é que a capa foi apresentada em um evento público onde seu funcionamento foi demonstrado.

Há anos se sabe, é de conhecimento público, que tem-se trabalhado nesse tipo de tecnologia com resultados de todos os tipos. Por exemplo, lá pelo mês de dezembro de 2022, estávamos compartilhando com vocês os avanços do projeto conhecido como InvisDefense.

Aí era resgatado o mesmo princípio de funcionamento da Capa de Invisibilidade de Harry Potter. A diferença é que, nesse caso, seu funcionamento se limitava a tornar os humanos imperceptíveis para as câmeras de vigilância potencializadas pela Inteligência Artificial.

Agora as coisas foram levadas a um novo nível, onde esta camada possui uma tecnologia impossível que esconde qualquer pessoa do olho humano.

A capa de invisibilidade chinesa de Chu Junhao funciona

Um relatório do ‘Indian Express’ nos conta como o físico chinês Chu Junhao, de 78 anos, membro da Faculdade de Ciências da Universidade Donghua em Xangai, China, finalmente apresentou um avanço científico que poderia revolucionar nossa forma de ver o mundo (ou não vê-lo): um manto de invisibilidade.

O invento, que parece ter saído diretamente das páginas dos livros de Harry Potter, ainda está em fase de desenvolvimento, mas acaba de demonstrar seu potencial para tornar objetos invisíveis à luz visível.

Tudo aconteceu no contexto da Grande Festa Científica organizada pela Bilibili, uma plataforma de vídeos semelhante ao YouTube, onde o cientista, apoiado por sua equipe, demonstrou em ação a camada:

A capa de invisibilidade de Chu Junhao baseia seu funcionamento no uso de metamateriais, estruturas fabricadas em laboratório que possuem propriedades ópticas incomuns. Neste caso, os metamateriais são formados por uma grade de lentes cilíndricas convexas. Quando a luz atravessa essa grade, ela é refratada e desviada em diferentes direções.

O efeito dessa refração é que a luz que vem do objeto atrás da camada se dispersa em todas as direções. Isso faz com que a imagem do objeto seja indistinguível para o olho humano.

A demonstração foi impressionante, mas há alguns detalhes óbvios que saltam aos olhos. Já que a camada de invisibilidade de Chu Junhao ainda está em desenvolvimento e possui algumas limitações claras.

Por exemplo, só funciona com luz visível, portanto não pode ocultar objetos em outras frequências de luz, como luz infravermelha ou luz ultravioleta.

Mas o principal problema é que a camada de invisibilidade é relativamente espessa, o que a torna pouco prática para algumas aplicações.

Inclusive no vídeo podemos ver como foram necessárias duas pessoas para levantá-la e colocá-la. Mas é um bom começo.