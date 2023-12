Epic Games ganha processo contra o Google por monopólio na Play Store

A Epic Games obteve uma grande vitória no processo contra o Google, afirmando em um comunicado que a decisão demonstra que as práticas da loja de aplicativos do Google são ilegais, ao abusar de seu monopólio para extrair taxas excessivas e sufocar a concorrência.

O veredito determinou que a Google Play Store é um monopólio após três anos de julgamento, mas será necessário aguardar até janeiro para conhecer as repercussões na loja de aplicativos do Google.

Tudo começou com o Fortnite

O conflito começou quando a Epic lançou o Fortnite para Android, evitando a comissão de 30% da Google ao usar um instalador próprio do APK. A disputa se intensificou ao implementar duas opções de pagamento diferentes para os V-Bucks do jogo, resultando na eliminação do aplicativo pela Google.

O julgamento envolvendo a Apple foi resolvido mais rapidamente, com a Epic Games sendo obrigada a pagar danos e a Apple permitindo que os desenvolvedores façam links fora da App Store para cobrar os usuários.

Mas no caso contra Google, foram descobertos acordos secretos com grandes atores de certos setores, como o Spotify, concedendo tratamento preferencial e tarifas mais baixas. O veredito unânime afirmou que o Google possui uma posição de monopólio e realizou práticas ilegais.

O Google planeja contestar o veredito, argumentando que o Android e a Play Store oferecem mais opções e abertura do que outras plataformas. O próximo passo será determinar as consequências desta sentença, a partir de janeiro.