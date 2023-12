Dia da comunidade de Pokémon GO: tudo o que você precisa saber

O Dia da Comunidade do Pokémon GO encerrará o ano de 2023 com um evento mundial que reunirá treinadores e os Pokémon mais populares do ano em encontros organizados pela Niantic, a desenvolvedora do jogo.

Durante o evento, os Pokémon aparecerão com maior frequência em estado selvagem e haverá uma maior probabilidade de encontrar versões shiny, que apresentam cores ou diferenças notáveis em relação às suas versões normais.

A celebração ocorrerá ao longo de dois dias, sábado, 16 de dezembro, e domingo, 17 de dezembro, oferecendo aos jogadores a oportunidade de participar de bônus e recompensas especiais durante esses dias.

Recompensas, detalhes e muitos pokémons

Durante o evento, serão ativadas diversas recompensas, incluindo o dobro de XP e Poeira Estelar ao capturar Pokémon, redução na distância para chocar ovos, entre outros benefícios que estarão disponíveis por tempo limitado, de acordo com o horário local de cada país.

Além dos bônus, haverá detalhes especiais como pesquisas temporárias, de campo e a possibilidade de adquirir uma história de pesquisa especial por um custo simbólico. Serão concedidos adesivos temáticos e serão realizadas exposições de Poképarada durante o fim de semana do evento.

Em cada dia do evento, diferentes Pokémon serão os protagonistas, aparecendo em estado selvagem, em incursões ou ao chocar ovos, oferecendo aos jogadores a oportunidade de capturar Pokémon destacados como Slowpoke, Togetic, Chespin, Poliwag, Wooper, Axew e muitos outros.

Durante os últimos dez minutos de cada hora de sábado e domingo, haverá a possibilidade de encontrar Pokémon especiais como Charmander, Squirtle, Mareep e outros, oferecendo aos treinadores uma oportunidade adicional para capturar esses Pokémon.

Nas incursões de uma estrela durante o evento, aparecerão Pokémon como Sandshrew, Geodude de Alola, Hoppip, Teddiursa, Starly, Litwick, entre outros, enquanto na eclosão de ovos de 2 km será possível obter Pokémon como Sandshrew, Geodude de Alola, Zigzagoon de Galar e uma maior variedade de espécies.