Chuva de meteoros: nos próximos dias ocorre a ‘Geminídeas’, uma das maiores do ano

Nos dias 14 e 15 deste mês ocorre uma das maiores chuvas de meteoros do ano, conhecida como Geminídeas, que tem esse nome por ocorrer na Constelação de Gêmeos.

Após as 23h (na região sudeste do país), quem olhar para o céu escuro em direção ao nordeste vai poder acompanhar uma dos maiores espetáculos registrado, com a passagem de cerca de 120 meteoros por hora.

Um dos pré-requisitos para poder enxergar a chuva Geminídeas é que o céu esteja limpo e tenha baixa poluição luminosa (excesso de luz), por isso quem mora no interior do estado de São Paulo, Rio e Minas poderão ter uma visibilidade melhor.

Segundo a Climatempo, as condições meteorológicas devem ajudar os curiosos que forem acompanhar o evento, pois a previsão para toda região sudeste nestes dois dias é de pouca nebulosidade.

Embora haja previsão de chuva para a Grande São Paulo e interior do estado até 21h do dia 14, a chuva não deve se prolongar e não vai afetar a visualização do fenômeno, cujo melhor horário é após as 23h e durante a madrugada.

NOMES ESTRANHOS

As chuvas de meteoros acontecem todos os anos e têm uma época certa para ocorrer. Geralmente elas são batizadas com o nome da constelação de onde estão, teoricamente, saindo. Na Constelação de Gêmeos temos as Geminídeas, na constelação de Perseus as Perseidas e há também as Leônidas, na constelação de Leão.