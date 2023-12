A Inteligência Artificial já é capaz de prever o futuro e a compatibilidade de um relacionamento: o quão confiável isso é?

A Inteligência Artificial tem pouco tempo desde que começou a se infiltrar na vida diária das pessoas. No entanto, as pesquisas relacionadas a esse campo são comuns há muito tempo.

Por exemplo, há algum tempo um grupo de pesquisadores da Universidade de Princeton decidiu explorar um terreno diferente: os relacionamentos sentimentais através da IA.

Tratou-se de um estudo que buscava compreender por que alguns relacionamentos prosperam enquanto outros se deterioram com o tempo.

Para alcançar isso, eles utilizaram IA para analisar um amplo conjunto de dados e revelar padrões que ajudem a prever a qualidade de um relacionamento.

A IA pode prever a qualidade de um relacionamento?

"Levando em consideração como a qualidade dos relacionamentos românticos afeta a saúde e o bem-estar, um de nossos objetivos é entender por que alguns relacionamentos prosperam mais do que outros", afirmaram os autores no estudo.

Assim, a pesquisa foi baseada no aprendizado automático da IA, um ramo que lhes permitiu identificar os fatores que influenciam na estabilidade de um relacionamento de casal.

Este estudo analisou 11.196 casais em todo o mundo e descobriu que elementos como apreço, satisfação sexual, conflito e compromisso podem prever até 45% da instabilidade de um relacionamento.

Em nível individual, os pesquisadores identificaram fatores como a satisfação com a própria vida, a depressão e a evasão ou inquietação em relação ao apego como preditores da solidez de um relacionamento.

Esses indicadores individuais foram capazes de interferir até 21% de instabilidade em um relacionamento amoroso.

Isso irá mudar o rumo dos relacionamentos amorosos?

"É completamente improvável que as mudanças na consistência de um relacionamento ao longo dos meses ou anos seguintes possam ser previstas com base nos dados fornecidos pelos próprios membros do casal", declararam os pesquisadores.

Embora a IA tenha crescido enormemente nesse campo, os especialistas alertam que prever mudanças de longo prazo na consistência de um relacionamento ainda não é totalmente possível.

A personalidade, os traços individuais e os julgamentos do casal não são suficientes para prever de forma confiável a evolução futura de um relacionamento, mas servem como ponto de estudo.

No entanto, a percepção que uma pessoa tem do seu próprio relacionamento continua sendo um dos indicadores mais próximos e significativos para prever a qualidade de um relacionamento.

Embora a IA ofereça novas perspectivas na compreensão dos relacionamentos amorosos, a complexidade das interações humanas continua desafiando a previsão automatizada e ainda há um longo caminho a percorrer para que essas previsões sejam 100% precisas.