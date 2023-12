WhatsApp: o hábito de alguns usuários que irrita outros (e talvez você pratique)

O WhatsApp tem facilitado a comunicação entre as pessoas desde o seu lançamento, em 2009. Por isso também tem impactado profundamente nos vínculos que temos com os outros até o presente momento.

É que, devido à importância que se tornou para nossa vida social e profissional, nossas relações podem se fortalecer ou enfraquecer apenas com base em interações pelo aplicativo ou a falta delas.

Por isso, cada vez mais há truques e dicas para flertar, fazer amigos, reconectar com um familiar ou agradar um chefe pela plataforma; no entanto, no aplicativo não apenas é possível se conectar.

Também afasta as pessoas com alguns hábitos pouco intencionais que muitos de nós acabamos tendo sem saber que eles acabam irritando os destinatários de nossas mensagens.

A prática no WhatsApp que desespera alguns usuários

De acordo com o consultor de imagem pública Alvaro Gordoa, uma prática que desespera muitas pessoas no WhatsApp e pode te fazer parecer mal é enviar múltiplas mensagens para comunicar uma única ideia.

“Se quiser deixar alguém desesperado em nível social ou profissional pelo WhatsApp, faça o seguinte: escreva como um telegrama em várias mensagens. “Oi”, “como você está?”, “posso falar com você?”, afirmou em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Se a sua intenção genuína é causar irritação em um receptor, você pode colocar em prática essa ação levando em consideração que isso prejudica sua imagem pessoal e relacionamentos interpessoais.

WhatsApp foi lançado em 2009 (Pexels)

No entanto, se você acabou de perceber que está usando o aplicativo Meta dessa maneira e deseja mudar esse hábito por um que o ajude a se sair bem e não irritar ninguém, ainda não é tarde para fazê-lo.

De acordo com o especialista, a recomendação ao escrever no WhatsApp é sempre enviar apenas “uma única mensagem explicativa que não necessite de muita interação” com a outra pessoa.