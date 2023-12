Esse filtro do TikTok é o mais preciso em mostrar como as pessoas envelhecem

Foto: bing.com/images O antes e depois do filtro do TikTok (Andrey Hilko/transurfer - stock.adobe.com)

As redes sociais apresentam ferramentas cada vez mais inovadoras que impressionam milhões de usuários. Uma delas é o TikTok, uma plataforma através da qual se pode apreciar uma diversidade de conteúdos que vão desde os mais engraçados até os mais insólitos, românticos ou emocionantes.

Na rede social chinesa, não só há uma variedade de conteúdo viral, mas também oferece uma variedade de filtros em suas tendências, um dos mais impactantes é o Aged, que mostra como poderíamos parecer com alguns anos a mais. O mais incrível é que especialistas em dermatologia concordam que esse filtro é muito preciso. Ele reflete uma imagem quase exata de como realmente podemos nos parecer em dez ou 20 anos.

Existem outros filtros que melhoram a aparência com maquiagem, alongamentos faciais, brilhos, mudança de características faciais, mas Aged é exatamente o oposto, apresentando uma imagem realista de como seremos no futuro, e é por isso que despertou a curiosidade de milhões de usuários que recorreram a ele para ver como será o seu eu de amanhã, com alguns cabelos grisalhos e rugas a mais. O resultado é surpreendente e é por isso que se tornou viral.

Aged apresenta a mudança dos anos, mas mantém suas características próprias.

Especialistas

O ‘Espanhol’ relatou que a precisão do Aged gerou o pronunciamento de dermatologistas e segundo esses especialistas, os motivos pelos quais eles apoiam a precisão desse filtro são os seguintes:

- As linhas de expressão na testa, entre as sobrancelhas e os pés de galinha, são bastante visíveis.

- As rugas nasolabiais são muito evidentes devido à flacidez que ocorre com o passar do tempo.

- Parece que a pele está perdendo elasticidade e brilho.

O referido meio menciona que os dermatologistas confirmam que este filtro realmente mostra uma imagem muito próxima de como nosso rosto ficará daqui a alguns anos. Muitas celebridades já o experimentaram.