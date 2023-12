A NASA permitirá a colaboração com a China para acessar amostras da Lua, apesar das proibições dos Estados Unidos

A NASA, apesar das restrições legais anteriores, deu luz verde aos pesquisadores financiados pela agência para solicitar acesso às amostras de solo lunar coletadas pela missão chinesa Chang’e 5 em 2020.

Lembremos que a Emenda Wolf, aprovada nos Estados Unidos em 2011, proíbe a colaboração com a China em projetos de pesquisa espacial. Isso até agora, pois as amostras poderiam fornecer conhecimentos valiosos sobre a formação lunar e apoiar o programa Artemis da NASA para o retorno humano à Lua e a construção de uma base permanente, por isso, em um gesto estranho, essa proibição será ignorada.

Os avanços da China na Lua

A missão Chang'e 5, lançada em novembro de 2020, coletou quase 2 quilos de terra e cascalho lunar antes de retornar à Terra em dezembro de 2020, após menos de um mês no Espaço.

Embora a China tenha expressado sua disposição de compartilhar as amostras com parceiros internacionais, a Emenda Wolf complicou a colaboração direta com pesquisadores da NASA.

As amostras da Chang'e 5 provêm de regiões lunares não amostradas previamente e têm uma idade única de 2.000 milhões de anos, em comparação com as amostras do programa Apollo, que têm mais de 3.000 milhões de anos.

"Espera-se que [as amostras] forneçam novos conhecimentos científicos valiosos sobre a história geológica da Lua, o que pode fornecer uma nova compreensão do sistema Terra-Lua e potencialmente informar futuros planos de exploração lunar da NASA. (...) Solicitar amostras garantirá que os pesquisadores americanos tenham as mesmas oportunidades de pesquisa que os cientistas de todo o mundo", afirmou a NASA em um comunicado.

A colaboração China - EUA

Assim, a agência declarou concordar que os pesquisadores solicitem acesso, o que abrirá novas portas para a pesquisa científica e a cooperação internacional.

A possibilidade de acesso a essas amostras representa uma oportunidade sem precedentes para compreender a história geológica lunar e poderia traçar o caminho para futuras colaborações entre a NASA e a China na exploração lunar.

"O sistema solar é um lugar vasto, e a ciência planetária pode se beneficiar imensamente de destinos de exploração complementares e não duplicados, bem como da troca de amostras e outros resultados", afirmou James Head, um cientista lunar veterano da Universidade Brown em Rhode Island, que participou do programa lunar Apollo, em entrevista ao space.com.

No entanto, a Administração Nacional do Espaço da China (CNSA) tomará uma decisão sobre as solicitações antes de 22 de dezembro, e cada solicitante selecionado deverá prestar contas periodicamente ao órgão.

Esta abertura para a cooperação pode ser o prelúdio para futuras missões, como a Chang’e 6, que tem previsto trazer amostras da face oculta da Lua em 2024.