A advertência do Chefe de IA da Meta para Mark Zuckerberg: o ChatGPT pode acabar com o Facebook e o Instagram

Embora o co-criador do Facebook tenha começado sua carreira mais de uma década antes do co-fundador do ChatGPT, ambas as empresas estão em atividade até hoje e atingem públicos muito semelhantes.

Recentemente, o TNYT informou que o chefe de inteligência artificial do Meta, Yann LeCun, alertou Zuckerberg sobre a possibilidade de o OpenAI representar uma ameaça para a empresa.

É claro que isso aconteceu há praticamente um ano, pouco depois que o mundo descobriu do que se tratava essa Inteligência Artificial.

A advertência à Meta

De acordo com informações divulgadas, a conversa ocorreu seis semanas após o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022.

Naquela época, LeCun compartilhou suas preocupações enquanto esperavam para almoçar na sede da Meta em Menlo Park, Califórnia.

O cientista alertou que se a Meta não se atualizasse rapidamente em relação à inteligência artificial e não lançasse seu próprio assistente de IA, o Facebook e o Instagram poderiam enfrentar consequências negativas e até mesmo chegar a se extinguir.

A resposta da Meta

Embora a reação inicial de Zuckerberg tenha sido desfavorável, ele reconheceu a validade da preocupação de LeCun e mudou sua perspectiva.

Meta, que já estava trabalhando em funções de IA em plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, decidiu seguir em frente com o desenvolvimento de seu próprio assistente de IA para competir com o ChatGPT.

Assim, apesar das preocupações de segurança expressas pelas equipes jurídicas e políticas da Meta, Zuckerberg optou por publicar o modelo de IA de código aberto da empresa.

No entanto, este movimento gerou preocupações adicionais quando o código do modelo vazou no fórum de mensagens online 4Chan.

Aquele problema resultou em uma onda de críticas, inclusive por parte de senadores americanos, que alegaram que a Meta não havia avaliado adequadamente os riscos antes de lançar seu modelo LLaMA.

A competição pela IA

Embora tenham enfrentado desafios na Meta, eles não estavam sozinhos na corrida pela inteligência artificial.

Rivalidades com empresas tecnológicas como Google e Microsoft levaram à rápida apresentação de seus próprios chatbots.

Apesar de críticas e desafios, a Meta continuou avançando em sua busca por ferramentas de IA, apresentando funções aprimoradas e novas adições, como os óculos inteligentes Ray-Ban Meta e chatbots encarnados por figuras famosas como Paris Hilton e Snoop Dogg.

Desde o lançamento inicial do LLaMA em fevereiro até a apresentação de sua versão 2 em julho deste ano, a Meta continuou desenvolvendo e implementando novas ferramentas de inteligência artificial.

Até o momento, a competição contra o ChatGPT continua intensa, com empresas líderes buscando se destacar e superar seus concorrentes por meio de todo tipo de inovação.