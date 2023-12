Um físico de Harvard afirma que houve uma civilização avançada na Terra antes da humanidade

A Terra tem 4,5 bilhões de anos de existência. Entre animais, plantas e humanos, existem milhões de espécies que habitam o mundo. Algumas foram extintas e outras não estarão sempre presentes no planeta.

Mas durante todo esse tempo, a única espécie racional conhecida é a dos seres humanos. Dados científicos indicam que nossa raça atual tem entre 100 mil e 120 mil anos de existência.

Isso é muito pouco tempo se compararmos com os anos de existência que a Terra tem. Além de nós, a única evidência de outra espécie em nosso planeta é a dos dinossauros, extintos há 65 milhões de anos, de acordo com as teorias.

Mas um novo estudo chega para mudar completamente a percepção que temos sobre nossa existência. Um físico de Harvard afirma que houve uma civilização avançada no mundo antes de nós.

O físico em questão é Avi Loeb. Se o nome lhes parece familiar, é o mesmo cientista que afirma ter provas de que os extraterrestres já pisaram na Terra e vivem entre nós.

Através de um artigo publicado no Novaceno, o cientista afirma que a vida na Terra, tal como a conhecemos, começou há 541 milhões de anos. O ar, as plantas, os alimentos e todos os elementos que existem no nosso mundo começaram nesta época, conhecida como Era Paleozoica.

Dentro dessa era está o período dos dinossauros, mas antes, cerca de 250 milhões de anos atrás, é possível que tenha existido uma civilização avançada em nosso mundo, que teria sido completamente exterminada pelo impacto de meteoritos naquela época.

Há provas?

A realidade é que não há provas concretas. É apenas uma hipótese que é levantada para explicar alguns fenômenos anômalos que foram relacionados à vida extraterrestre.

Há algum tempo, o físico e sua equipe de trabalho encontraram umas esferas que parecem ser de metal, o que determinaria que não se trata de um corpo rochoso, mas sim de um objeto fabricado por uma civilização. "Não estamos sozinhos", disse Avi.

“Pensar que somos únicos, especiais e privilegiados é arrogância. Há muitas outras culturas por aí e só precisamos encontrá-las. Seria extremamente bizarro se não houvesse mais civilizações como a nossa. A maioria das estrelas se formou antes do Sol. Houve muito tempo para que outras civilizações pudessem proliferar e também se extinguir. É senso comum”, disse Avi Loeb.

Nesse momento, Avi levantou a possibilidade de que existam raças alienígenas, e é possível que tenham habitado a Terra por muitos anos.