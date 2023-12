Sam Altman celebra o primeiro aniversário do ChatGPT com mensagem

Imagen: The Guardian | Sam Altman - CEO de OpenAI

Completa-se um ano da existência pública do ChatGPT e há muito para refletir. Há poucas semanas, os olhos do mundo e da indústria de Tecnologia da Informação se voltaram para Sam Altman, OpenAI e o próprio chatbot.

Tudo isso ocorreu após uma tentativa de golpe de estado, na qual, por um breve período de tempo, o executivo foi demitido como CEO da própria empresa que ajudou a fundar. Posteriormente, após uma série de turbulências, ele foi reinstaurado em seu cargo.

Pouco a pouco, à medida que os dias avançam, têm surgido detalhes, ao mesmo tempo em que nos comunicados oficiais dos envolvidos tem sido insinuado qual foi o papel desempenhado por cada um na disputa de poder.

No final, tudo indica que a Microsoft e Satya Nadella desempenharam um papel mais do que importante nas reviravoltas finais que acabaram trazendo Altman de volta à posição de CEO da OpenAI.

Foi assim que o executivo acabou se integrando a essa breve lista de pessoas que foram expulsas de suas próprias empresas para depois retornarem para salvar todo o incêndio.

Em sentido, o rapaz seguiu alguns passos e experiências semelhantes às que Steve Jobs viveu quando estava à frente da Apple.

Mas com Altman, a impressão honesta é que tudo acontece em fast motion. Por isso, é interessante analisar como ele encarou o primeiro aniversário do ChatGPT como uma plataforma aberta ao público na web.

Sam Altman celebra

O Chat Generative Pre-trained Transformer, ou ChatGPT, foi lançado na internet em 30 de novembro de 2022, após um longo período de testes.

No início, a plataforma não fez muito barulho. Mas com o início de 2023, as coisas ficaram realmente intensas e em questão de semanas, surgiu uma nova onda de entusiasmo pelos sistemas de Inteligência Artificial.

Plataformas como DALL-E, Midjourney e a própria ChatGPT acabaram estabelecendo as bases para a loucura que se vive hoje em dia. Mas no momento anterior à sua liberação, tudo parecia inofensivo.

Essa impressão nos é transmitida com a mensagem que foi publicada por Sam Altman em X, antes Twitter, por ocasião do primeiro aniversário do site:

"Esta noite, há um ano, provavelmente estávamos sentados no escritório dando os toques finais no ChatGPT antes do lançamento na manhã seguinte."

Que ano tem sido...

Essas são as palavras escolhidas pelo executivo, após 12 meses que para todos, na realidade, têm sido uma montanha-russa com altas doses de drama.

GPT-4 tem se mostrado uma versão muito interessante de seu modelo de IA, mas agora é anunciada uma nova guerra em vista, depois que o Google "demonstrou" o suposto maior potencial e ambições de sua plataforma Gemini, que talvez nem mesmo seja real.

Então, estamos diante de um momento crucial para o futuro da empresa e deste site, que acaba de completar um ano de existência. Que ano!