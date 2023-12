Onde está o meu carro? Google Maps e Android Auto lançam atualização esperada

O Google Maps para o Android Auto está se preparando para receber uma funcionalidade que os mais esquecidos irão comemorar: a capacidade de lembrar automaticamente onde você estacionou seu carro.

Esta atualização se soma às vantagens já existentes deste aplicativo único para meios de transporte, tornando o Google Maps uma ferramenta ainda mais indispensável para os motoristas.

A integração do Google Maps com o Android Auto já oferece vantagens como rotas personalizadas e alertas automáticos sobre a localização do veículo.

E agora, uma função que tem sido muito apreciada pelos usuários do aplicativo móvel, chega à versão motorizada do app.

Imagem: Android Auto | Agora dá para 'esquecer' o carro

Onde está o meu veículo?

Segundo o veículo especializado 9to5Google, a função de salvar a localização do estacionamento está sendo gradualmente adicionada à versão do Android Auto do Google Maps.

Como funciona? Quando você chega ao seu destino, o aplicativo dá as boas-vindas e oferece a opção de "salvar o estacionamento", é tão simples assim.

Ao selecionar esta opção, o Google Maps irá lembrar a localização (quase) exata do seu veículo.

Esta informação será sincronizada com a sua conta, portanto, estará disponível em todos os dispositivos onde você fez login no Google Maps, tanto em telefones Android como no Android Auto.

Então, quando precisar encontrar o seu carro, basta consultar o Google Maps no seu telefone e você verá a localização dele.

Além disso, se ainda não tiver sido movido, você receberá um lembrete no dia seguinte indicando onde o deixou.

Embora a precisão do aplicativo possa depender da diferença entre o destino marcado e o local real de estacionamento, essa função é uma excelente ajuda para os motoristas que costumam esquecer onde deixaram o seu veículo.

Por enquanto, apenas alguns usuários já têm acesso a esta nova atualização, mas espera-se que o Google a implemente gradualmente para todo o mundo.