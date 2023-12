Cientistas da NASA em alerta após detectar um enorme buraco no Sol: dias intensos de atividade solar estão por vir

Nossa estrela massiva, o Sol, está passando pelo seu ciclo solar 25. O pico máximo de intensidade era esperado para o ano de 2025, mas os cientistas descobriram que esse fenômeno está ocorrendo nos primeiros 10 meses de 2024.

Eles não poderiam estar mais certos. Com dados do Observatório de Dinâmica Solar da NASA, eles detectaram um enorme buraco que acende os alarmes devido às suas possíveis consequências.

De acordo com uma revisão da AstroAventura, esse buraco ou mancha significa que nesta área a temperatura do Sol é mais baixa do que no resto de sua superfície. Portanto, essa região coronal, por estar "mais fria", permite a fuga de matéria, o que resulta em grandes quantidades de radiação e partículas solares sendo lançadas para todo o sistema planetário, incluindo a Terra.

A enorme mancha solar pode causar erupções solares que podem resultar em tempestades geomagnéticas de categoria G1, G2 ou até mesmo G3.

🆕🚨NASA: observatorio espacial SDO registra un enorme agujero en el Sol — CosmoCiencia (@aa_cosm0s) December 4, 2023

As manchas solares são áreas escuras na superfície do Sol associadas a campos magnéticos fortes. Essas manchas solares podem ter tanto efeitos positivos quanto negativos em nosso planeta. Uma das principais consequências das manchas solares é a alteração do clima espacial. As erupções solares e as ejeções de massa coronal associadas às manchas solares podem liberar grandes quantidades de energia e partículas carregadas em direção à Terra. Essas partículas podem afetar as comunicações, os sistemas de navegação, causar interferências nas redes elétricas e provocar apagões.

Além disso, as manchas solares também podem afetar a camada de ozônio da Terra. A radiação ultravioleta emitida pelo Sol pode interagir com os gases presentes na atmosfera, enfraquecendo a camada de ozônio e aumentando o risco de danos à saúde humana, como o câncer de pele.

No entanto, as manchas solares também têm efeitos positivos. Por exemplo, estão associadas a um aumento na atividade das auroras boreais e austrais, criando um espetáculo natural impressionante nas regiões polares.

Ao ser um evento incomum, é normal questionar como isso afeta nosso planeta. O aumento da intensidade da radiação solar em nossa atmosfera significa que os sistemas elétricos e de internet podem ser afetados.