Senador dos EUA admite que governo pode espionar usuários através das notificações do celular

Um senador dos Estados Unidos admite que o governo que ele representa tem a capacidade de espionar os usuários de celulares que utilizam os sistemas operacionais iOS ou Android. Eles executam esse plano por meio de notificações push, que geralmente permitimos de diferentes aplicativos ou sites.

O El Español repercute um relatório da Reuters, no qual é citada uma carta emitida pelo senador norte-americano Ron Wyden ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O senador diz que o governo dos EUA e de outros países solicitam dados à corporação Alphabet, base principal sobre a qual funciona o gigante das buscas, Google.

Acesso a dados por mensagens. Foto: Vía Tumblr.com Acesso a dados por mensagens.

Permitir que um aplicativo ou site envie notificações push faz com que suas informações passem pelos servidores do Google, o que significa que você estaria fornecendo suas informações. O meio citado afirma que, ao adotar esse recurso, é impossível que um site ou rede social prometa que suas informações ou dados pessoais estejam protegidos.

Nos sistemas operacionais iOS e Android, sempre que ativam uma notificação push, os dados do seu celular são enviados para um servidor externo que não é do site nem do seu dispositivo.

Os servidores de notificações push têm acesso aos seguintes dados do usuário.