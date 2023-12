É possível que um iPhone seja danificado ao receber muitas mensagens?

O CEO da OpenAI, Sam Altman, experimentou problemas com seu iPhone durante um período caótico após sua demissão e reintegração, quando seu telefone parou de funcionar devido à sobrecarga de notificações, como revelado em uma entrevista com Trevor Noah.

Altman descreveu que seu iMessage parou de responder temporariamente, atrasando e marcando como lidas as mensagens recebidas, tudo isso enquanto recebia várias notificações de pessoas interessadas em trabalhar com ele após as renúncias de figuras-chave da empresa.

Apesar de sua confusão, depois de recuperar seu cargo, admitiu que, embora incomodado com a decisão do conselho, o sentimento predominante foi o desconcerto.

A demissão de Altman careceu de clareza em sua justificativa, embora preocupações prévias sobre o desenvolvimento de uma IA que superasse as capacidades do ChatGPT e habilidades humanas tenham vazado, de acordo com relatórios filtrados.

É possível que um iPhone seja danificado?

Embora a situação com o iPhone de Altman tenha sido apenas descrita em uma entrevista sem detalhes adicionais sobre as falhas, é plausível que a sobrecarga de solicitações tenha causado o colapso do dispositivo.

Isso é semelhante aos ataques DDoS em segurança da informação que sobrecarregam infraestruturas e as fazem entrar em colapso ao excederem sua capacidade de processamento.