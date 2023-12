Ironmouse, Vtuber que ganhou o prêmio de melhor streamer no The Games Awards sem nunca ter mostrado o rosto

O evento The Game Awards deixou muito para se falar. A categoria de Content Creator of the Year (melhor streamer ou criador de conteúdo) exigia nossa atenção, já que havia três representantes da América Latina entre os indicados. A vencedora foi Ironmuse de Porto Rico, Quakity do México e SpreenDMC da Argentina.

Aqui vamos falar detalhadamente sobre Ironmouse, VTuber que se destaca no mundo do streaming por nunca mostrar seu rosto e sempre aparecer através de um personagem digital, muito antes do boom da inteligência artificial.

Mousey, além de ser streamer, é reconhecida por ter um grande talento para a música. Ela é porto-riquenha-americana e costuma se conectar com seus fãs através de seu canal no Twitch, onde possui 1,8 milhão de seguidores.

Ativa desde 2017, é membro fundadora do grupo VTuber VShojo lançado em 2020. Com mais de um milhão de seguidores no Twitch, é a VTuber em inglês mais seguida na plataforma.

Ironmouse é conhecida por sua personalidade extrovertida e senso de humor. Ela é uma das grandes representantes do Twitch, e suas transmissões costumam ter milhares de espectadores. Ela também é uma cantora talentosa e lançou vários singles e álbuns.

Em 2022, Ironmouse tornou-se a primeira VTuber a ser convidada para a cerimônia do Grammy Awards. Ela foi convidada para apresentar um prêmio e interpretar uma música.

Sua voz, sua presença e a quantidade de impacto que ela tem no público a tornam uma figura importante na comunidade VTuber. Ela é uma inspiração para muitas pessoas e tem ajudado a popularizar a cultura VTuber em todo o mundo.