Cientistas planejam “desligar o sol” em uma tentativa desesperada de salvar a Terra das mudanças climáticas

Os cientistas planejam salvar o planeta do aquecimento global desligando o sol. Eles consideram que atenuar a bola gigante que emite calor poderia ser uma arma eficaz na luta contra as mudanças climáticas. O professor de Ciências da Terra Peter Irvine, da UCL em Londres, disse que poderosas erupções vulcânicas fazem com que as temperaturas globais diminuam por alguns anos ao criar uma camada nebulosa de partículas microscópicas na atmosfera superior que temporariamente escurece o sol.

Ele afirmou que se a humanidade pudesse replicar artificialmente os efeitos de uma erupção, todos poderiam relaxar em relação ao aquecimento global. Pesquisas mostram que seria necessário reduzir a intensidade do sol em cerca de 1% para resfriar a Terra em 1°C.

Bloquear parte da luz solar também manteria congeladas as partes geladas do mundo. Peter disse: "Podemos copiar esse efeito para combater as mudanças climáticas. Se os países não começarem a levar essa ideia a sério, podemos perder uma oportunidade valiosa de reduzir os riscos das mudanças climáticas".

O especialista não é o único a ter uma ideia tão brilhante. O governo dos Estados Unidos lançou um plano de pesquisa de cinco anos para estudar formas de modificar a quantidade de luz solar que chega à Terra, um processo conhecido como geoengenharia solar ou reflexão da luz solar.

Cientistas planejam “apagar o sol” em uma tentativa desesperada para salvar a Terra das mudanças climáticas. Imagem referencial

Está se considerando pulverizar aerossóis na estratosfera (a cerca de 20 milhas de altitude) a partir de uma frota de aviões para criar uma fina névoa que flutuaria no ar e refletiria parte da radiação solar de volta para o espaço.

A opção mais barata - pulverizar dióxido de enxofre na atmosfera - pode ter efeitos prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde humana, danificando a camada de ozônio, produzindo depósitos ácidos e potencialmente desencadeando um aumento de doenças respiratórias.

Mas os cientistas preocupados com a possibilidade de a humanidade exceder suas metas de emissões afirmam que a pesquisa é importante para descobrir a melhor maneira de equilibrar esses riscos com um aumento potencialmente catastrófico na temperatura da Terra.