Google Gemini agora é oficial e sua IA pode destruir o ChatGPT da OpenAI

Imagen: Google | A Inteligência Artificial do Bard se integra com o Google Gemini

Chega o momento de uma nova era na guerra pelo domínio das plataformas de Inteligência Artificial e a OpenAI com o ChatGPT está em sérios problemas. Foi lançado oficialmente o Google Gemini.

Desde agosto desse ano este projeto já prometia ser um dos mais importantes em seu ramo, deixando para trás o desempenho excepcional do chatbot do Google Bard. Mas com esta nova plataforma, a empresa levaria as coisas ainda mais longe em praticamente todos os aspectos.

A OpenAI passa por momentos turbulentos e de reajuste após esse episódio inesperado em que seu CEO, Sam Altman, foi expulso por seu próprio conselho administrativo e posteriormente reinstalado com o aparente apoio e respaldo financeiro da Microsoft.

Como seria óbvio esperar, houve várias demissões em decorrência da tentativa desse golpe de estado e justamente durante esse período é que o Google apresentou sua mais recente Inteligência Artificial, que parece ter sido projetada para superar o ChatGPT.

Assim é o Google Gemini

Através de uma publicação em seu blog oficial , o Google Gemini finalmente foi lançado em três versões diferentes do seu novo modelo de inteligência artificial:

Gemini Nano: um modelo eficiente projetado especialmente para executar tarefas diretamente em dispositivos.

um modelo eficiente projetado especialmente para executar tarefas diretamente em dispositivos. Gemini Pro: projetado para escalonar em vários tipos de tarefas com computação em nuvem.

projetado para escalonar em vários tipos de tarefas com computação em nuvem. Gemini Ultra: o modelo mais poderoso para tarefas de alto grau de complexidade.

O curioso aqui é que o Gemini Pro já está sendo integrado à Inteligência Artificial do Google Bard, enquanto a versão Ultra foi usada como base para os testes comparativos contra a versão mais poderosa de sua concorrência: GPT-4.

A publicação do blog contém uma interessante tabela comparativa onde observamos como o Google Gemini teria superado o GPT-4 da OpenAI em 30 das 32 provas acadêmicas padrão para avaliar ambos os modelos, utilizando uma combinação de 57 matérias distintas, incluindo matemática, física, história, medicina, ética e mais.

De maneira perturbadora, o Google Gemini é capaz de raciocinar, o que significa que pode realizar tarefas básicas de reconhecimento de texto, imagens, vídeo, áudio, código de programação em Python, Java, C++ e Go, e até mesmo ações individuais, como observado nos vídeos de apresentação.

Devido a todas essas razões, essa Inteligência Artificial seria muito mais poderosa do que o ChatGPT. Pelo menos até que Sam Altman apresente seu modelo GPT-5.