The Game Awards: esses são todos os vencedores do GOTY na história

The Game Awards The Game Awards

Com a próxima edição do The Game Awards hoje, os jogadores estão revisando os jogos que receberam o cobiçado prêmio de Melhor Jogo do Ano em edições anteriores. Portanto, compartilhamos uma retrospectiva histórica feita pelo Marca sobre os vencedores do prêmio GOTY ao longo dos anos.

Embora se reconheçam outras categorias, como Melhor Indie, o foco principal recai no prêmio GOTY devido à sua relevância.

A lista de vencedores inclui nomes destacados como The Witcher 3 e Zelda: Breath of the Wild. Alguns anos, como 2016 e 2021, são considerados menos impactantes em comparação com outros, quando títulos como Overwatch e It Takes Two são vistos como vitórias menos contundentes.

A lista de vencedores

2014 - Dragon Age: Inquisição

2015 - The Witcher 3: Caçada Selvagem

2016 - Overwatch

2017 - Zelda: Breath of the Wild

2018 - Deus da Guerra

2019 - Sekiro: Sombras Morrem Duas Vezes

2020 - The Last of Us Parte 2

2021 - São Precisos Dois

2022 - Elden Ring

A recente vitória do Elden Ring continua a gerar controvérsias, pois alguns consideram que God of War: Ragnarok seria o verdadeiro vencedor de 2022.

Isso reflete a constante discrepância de opiniões, embora a vitória de Elden Ring seja indiscutível pelo seu trabalho destacado, e apesar da preferência de alguns por outros jogos.

A expectativa pela próxima edição do The Game Awards está alta, já que o nível dos indicados este ano é considerável. Prevê-se que a polêmica continuará sendo parte do evento, dada a paixão inerente às discussões polêmicas na sociedade e a forte competição entre os jogos indicados para ganhar o prêmio.