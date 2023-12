Sol tem cratera do tamanho de 60 Terras; veja vídeo

Um gigantesco buraco na atmosfera do Sol, com mais de cinco vezes o diâmetro de Júpiter (60 Terras), está liberando um poderoso 'vento solar' que está atravessando o Sistema Solar. Conhecido como um 'buraco coronal', esse fenômeno, atualmente, está se afastando da Terra. No entanto, alguns dias atrás, estando posicionado ao longo do Equador, apontado diretamente para nós, direcionando uma corrente de partículas em direção à Terra.

"NASA: TEMPESTADE SOLAR - O Solar Dynamics Observatory da NASA afirma que um enorme buraco se abriu na atmosfera do Sol e está expelindo uma corrente de vento solar diretamente em direção à Terra." pic.twitter.com/82bGW4ITea — Russo (@fmsrj3000) December 4, 2023

Cratera no Sol

Esse evento sem precedentes desencadeou uma tempestade solar leve, parte dos fenômenos constantes do máximo solar. A atividade solar, marcada por manchas solares, erupções solares, ejeções de massa coronal e buracos coronais, intensifica-se durante esses ciclos, atingindo um pico conhecido como máximo solar. Atualmente, o Sol está passando por uma fase bastante agitada à medida que nos aproximamos do máximo solar previsto para 2024.

Dinâmica solar desencadeada

Os buracos coronais, ao contrário de manchas solares e erupções, são vastas áreas onde o campo magnético do Sol se abre. Essas áreas, invisíveis na luz óptica, tornam-se aparentes em comprimentos de onda ultravioleta, exibindo manchas escuras mais frias que o entorno. A abertura do campo magnético permite uma liberação mais vigorosa de partículas solares e plasma no Sistema Solar, afetando quaisquer corpos celestes em seu caminho.

Impacto do ?vento solar? na Terra

Com cerca de 800 mil quilômetros ao longo de seu eixo mais longo, o buraco recente estava direcionado para a Terra por volta de 2 de dezembro.

O subsequente impacto do 'vento solar', ocorrido em 4 e 5 de dezembro, resultou, no máximo, em uma tempestade solar de nível G1 a G2. Embora os efeitos na Terra tenham sido mínimos, tais tempestades podem interferir em redes elétricas, satélites, comunicações de rádio e sistemas de navegação.

Previsão para o ciclo solar

O ciclo solar atual, desafiando as expectativas, promete uma atividade continuada. Apesar dos espetáculos aurorais impressionantes testemunhados este ano, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) prevê um número máximo de manchas solares de 173 para este ciclo, abaixo da média histórica de 179. Mesmo sendo forte, este ciclo não deverá superar o recorde do 19º ciclo solar em março de 1958, que atingiu um máximo de 285 manchas solares.

Nos próximos meses, astrônomos e entusiastas do céu podem ter a oportunidade de testemunhar mais exibições celestiais cativantes, à medida que o comportamento imprevisível do Sol mantém o Sistema Solar em alerta.