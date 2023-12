DeepMind faz previsões do tempo para 10 dias em apenas 60 segundos

Os investigadores do Google DeepMind apresentaram o GraphCast, um modelo de previsão do tempo baseado em IA, que se destaca em previsões até 10 dias de antecedência, superando com sucesso os sistemas atuais em 90% dos testes realizados.

Os prognósticos meteorológicos tradicionais baseiam-se em fórmulas matemáticas complexas e dados de estações meteorológicas, satélites e equipamentos oceânicos.

No entanto, utilizando aprendizado de máquina e 39 anos de dados meteorológicos, o GraphCast consegue fazer previsões meteorológicas muito mais rapidamente do que os métodos tradicionais, gerando previsões para 10 dias em menos de um minuto, uma tarefa que costumava levar horas.

O modelo é altamente preciso na troposfera e recebeu elogios de especialistas como Aditya Grover da UCLA, e Matthew Chantry, do ECMWF, que destacaram sua precisão e desempenho, liderando até mesmo entre os modelos de IA, segundo Grover.

Apesar de sua eficácia em prever grandes fenômenos climáticos, o GraphCast mostra fraquezas em previsões locais e em pequena escala.

Remi Lam, da DeepMind, afirma que o objetivo não é substituir completamente os métodos tradicionais, mas sim melhorá-los com a incorporação da inteligência artificial. Isso sugere um futuro promissor para a previsão do tempo com a assistência de IA, como o GraphCast.