A empresa de Elon Musk com a qual ele pretende arrecadar US$ 1 bilhão

A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, busca arrecadar US$ 1 bilhão de dólares em financiamento de investimento de capital. Segundo o que foi informado pela Bloomberg em 5 de dezembro, Musk já havia conseguido cerca de US$ 135 milhões, de acordo com uma apresentação à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). O bilionário estabeleceu a xAI este ano para competir com outras empresas de inteligência artificial generativa, como a OpenAI, na qual ele foi co-fundador.

A empresa já lançou um produto: um chatbot chamado Grok, treinado com dados da rede social X (antes conhecido como Twitter), também de propriedade de Musk. Grok foi projetado para responder perguntas com engenhosidade e tem uma atitude rebelde.

Em novembro, Musk anunciou que os investidores em ações da X teriam uma participação de 25% na xAI. Ele também revelou que os usuários da rede social que se cadastrarem para a assinatura Premium+ terão acesso ao Grok.

Críticas ao mundo dos chatbot

Musk tem sido crítico com a OpenAI, especialmente depois de criar um ramo com fins lucrativos que, segundo ele, está “efetivamente controlado pela Microsoft”. A empresa fundada por Bill Gates investiu cerca de US$ 13 bilhões na OpenAI.

Apesar de sua participação em IA, Musk expressou reservas sobre a tecnologia. Em março, ele se juntou a um grupo que pediu uma pausa no treinamento de modelos de IA poderosos. Ele também questionou a suspensão temporária de Sam Altman da OpenAI e se o conselho havia descoberto algo perigoso sobre a tecnologia.

Musk anunciou o lançamento do xAI em junho, com a intenção de reunir uma equipe de veteranos da indústria de IA e buscar "compreender a realidade".

A empresa apresentou o Grok em novembro, destacando que o chatbot possui capacidades que competem com o modelo de IA LLaMA 2 da Meta e pode lidar com problemas matemáticos e raciocínio em um nível próximo ao do GPT-3.5 da OpenAI.

A notícia sobre o objetivo de arrecadação de fundos da xAI surge após a informação de que a startup francesa de IA Mistral AI arrecadaria cerca de US$ 487 milhões em sua última rodada de financiamento, avaliando a empresa em cerca de US$ 2 bilhões, tornando-se um concorrente forte da OpenAI.