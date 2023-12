Vazou o estranho design que o Samsung Galaxy A55 poderia ter

O próximo Samsung Galaxy A55 parece manter a continuidade no design da linha de smartphones da marca. As recentes postagens revelaram a aparência do dispositivo, que apresenta semelhanças surpreendentes com seu antecessor, o Galaxy A54.

O Galaxy A55 apresenta um arranjo de câmera tripla com três saliências individuais para cada lente, uma parte traseira plana e vidro plano na parte frontal, com um recorte para a câmera selfie. À primeira vista, mal se distingue do Galaxy A54 revisado anteriormente.

Samsung Galaxy A55 de https://9to5google.com

Uma pequena diferença observável reside nos trilhos laterais, que agora parecem mais planos e potencialmente polidos em comparação com o modelo anterior.

Em termos de tamanho, o Galaxy A55 é ligeiramente maior que o A54, com dimensões de 161,1 x 77,3 x 8,2 mm (acrescentando 0,6 mm devido a um saliência no botão), enquanto o Galaxy A54 mede 158,3 x 76,7 x 8,2 mm.

A data de lançamento prevista para o Galaxy A55 parece ser nos próximos meses, provavelmente no começo do próximo ano. O Galaxy A54 foi inicialmente lançado nos Estados Unidos em abril, com um preço de cerca de US$ 450.