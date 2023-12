Novas tradições: Como a geração Z e os millennials celebram as festas

Uma nova pesquisa revelou as tendências e tradições de decoração e celebração das festas entre a Geração Z e os Millennials, trouxe o New York Post. Com 2.000 participantes, a pesquisa destaca as preferências na decoração, gastos com embrulhos, e tradições especiais que marcam as festividades.

A pesquisa indica que 32% da Geração Z e Millennials preferem uma decoração clássica e tradicional, enquanto 20% optam por tons invernais e brancos, e 14% buscam uma decoração mais moderna e artística. Tradições não se limitam à decoração, com 46% desejando que seus presentes sigam um tema específico, e 52% dispostos a gastar pelo menos $100 em materiais de embrulho para manter uma estética coesa.

As tradições mais apreciadas incluem assistir a filmes favoritos das festas (59%), cozinhar (56%) e assar (53%). A troca de biscoitos também está de volta, com 47% planejando participar este ano, marcando a primeira vez, para 74% desses respondentes, desde o início da pandemia, que se sentem confortáveis participando de uma troca.

Arvores-de-natal-Helena-Jankovicova-Kovacova-Pexels-1

Helena Jankovičová Kováčová / Pexels

Árvore de Natal e novas tradições

A tradição de montar uma árvore de Natal é observada por 88%, sendo que 46% preferem uma árvore artificial, enquanto 26% optam por uma árvore real. Surpreendentemente, 40% montam mais de uma árvore em suas casas. Outras tradições, como o "Elf on the Shelf®," são populares, com 22% da Geração Z e Millennials planejando participar.

A pesquisa destaca a influência das redes sociais nas tradições de festas, com 59% admitindo que descobrem novas tradições por meio de aplicativos sociais diários. Além disso, 74% estão abertos a criar novas tradições, muitas vezes influenciadas por programas de TV, filmes (43%) ou criadas por acaso com outras pessoas (41%).

Quanto ao significado das festas, 41% acreditam que presentes feitos à mão são os mais significativos para dar ou receber. Mais da metade planeja criar seus próprios presentes (58%) ou presentear produtos assados feitos em casa (56%) para economizar dinheiro. Além disso, 47% preparam suas casas para as festas "sempre" ou "frequentemente" com decorações artesanais.