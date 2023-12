Menino se mobiliza para que a Apple redesenhe emoji nerd

Em uma iniciativa corajosa, Teddy, um garoto de 10 anos do Reino Unido, lançou uma campanha pedindo à Apple a reformulação de seu emoji de "cara de nerd", considerado por ele como "ofensivo e insultuoso". A motivação por trás desse movimento é desafiar a representação estigmatizada de quem usa óculos, diz o New York Post.

Um emoji mais positivo

Teddy, que usa óculos com orgulho, expressou sua insatisfação com a atual representação, especialmente os "horríveis dentes de coelho". Ele propõe um emoji redesenhado que ele carinhosamente chama de "emoji genial", apresentando lentes finas, armações delicadas e um sorriso suave.

Boy, 10, calls on Apple to redesign ‘offensive’ nerd emoji https://t.co/J9Gg3BrUbu pic.twitter.com/iRnCdqWnty — New York Post (@nypost) December 1, 2023

O esforço de Teddy ganhou impulso ao compartilhar suas preocupações com sua professora, Lisa, que o ajudou a lançar uma petição na escola e online. O jovem ativista espera que a Apple adote seu emoji redesenhado, destacando a importância da representação precisa e desafiando estereótipos associados aos usuários de óculos.

Felizmente para Teddy, a Apple já mostrou flexibilidade em modificar emojis no passado. Durante a pandemia de Covid, a empresa fez pequenas alterações no emoji da seringa para torná-lo menos gráfico. Em outra ocasião, atualizou o emoji de arma para uma versão mais amigável de pistola de água.

Teddy expressou sua esperança de que a Apple aceite suas sugestões, tornando os emojis mais inclusivos e respeitosos. As mudanças passadas na biblioteca de emojis da Apple indicam que a empresa está disposta a ajustar suas representações de acordo com as preocupações e a evolução cultural. Resta esperar se a campanha de Teddy alcançará os resultados desejados, contribuindo para uma representação mais positiva e justa na linguagem emoji.