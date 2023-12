Laboratório procura na Inteligência Artificial uma cura para o câncer

A empresa farmacêutica AstraZeneca revelou sua parceria com a Absci, uma empresa americana especializada em produtos biológicos impulsionados por Inteligência Artificial (IA), com o objetivo de projetar um anticorpo contra o câncer.

O objetivo principal desta colaboração é desenvolver um modelo de IA generativa a partir do zero, destinado a criar novas terapias com anticorpos e melhorar as existentes. A empresa farmacêutica investirá até US$ 247 milhões em pesquisa e desenvolvimento, pagamentos por conquistas alcançadas e uma taxa inicial destinada à Absci.

Absci, especializada em descoberta de medicamentos, tem utilizado o poder da aprendizagem profunda em IA para desenvolver tratamentos para doenças tanto para as novas quanto as já existentes.

O seu enfoque baseia-se num software de IA que analisa “bilhões de células” semanalmente, realizando a transformação de anticorpos em “candidatos validados em laboratório” num período de seis semanas.

A empresa gera dados patentes ao medir milhões de interações entre proteínas e as utiliza para treinar seu modelo de IA generativa, projetando e validando eventualmente anticorpos viáveis: proteínas que combatem substâncias estranhas no corpo.

Sean McClain, CEO da Absci, destacou que AstraZeneca irá impulsionar seu trabalho com IA e afirmou que a aplicação dos princípios de engenharia na descoberta de medicamentos tem aumentado o potencial de sucesso e reduzido o tempo dedicado ao desenvolvimento.

Este acordo faz parte dos planos da AstraZeneca para substituir a quimioterapia tradicional por uma nova geração de medicamentos específicos.

Os primeiros resultados

Em outubro, a empresa anunciou os resultados de ensaios clínicos sobre novos tratamentos para o câncer de pulmão e de mama, resultados que foram celebrados como um "grande feito".

Aradhana Sarin, vice-presidente sênior da AstraZeneca, afirmou que a IA não apenas aumentará o sucesso e a velocidade do processo de descoberta de produtos biológicos, mas também melhorará a diversidade desses produtos.

A colaboração representa mais um exemplo do potencial da IA na indústria da saúde, acelerando significativamente tanto a pesquisa inovadora quanto a precisão na análise de dados.

Outras iniciativas

Outros exemplos recentes incluem o acordo entre a empresa americana Moderna e a alemã Immatics para desenvolver vacinas e terapias contra o câncer, bem como o financiamento de US$ 45 milhões concedido a cientistas da Universidade Rice para tecnologia de detecção e resposta que promete reduzir as taxas de mortalidade por câncer em 50%.

No Reino Unido, o NHS planeja utilizar a IA para acelerar o diagnóstico e tratamento do câncer de pulmão, enquanto o governo britânico lançou uma missão para empregar a IA nas ciências da vida para enfrentar desafios de saúde, por meio de um investimento de 100 milhões de libras.

O primeiro-ministro Rishi Sunak enfatizou a intenção do governo de capitalizar a força do Reino Unido em dados de saúde seguros e tecnologia avançada de IA para enfrentar os desafios de saúde da década.

Recentemente, Sunak organizou a primeira Cúpula de IA em Bletchley Park, Buckinghamshire, onde líderes mundiais e especialistas em tecnologia discutiram os benefícios e riscos da IA, concluindo com a assinatura da Declaração de Bletchley, um acordo internacional para entender e gerenciar coletivamente os riscos potenciais e garantir um desenvolvimento e implantação seguros e responsáveis da IA em benefício da comunidade global.