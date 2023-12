Isaac Newton calculou a data do fim do mundo; estamos muito perto de chegar lá

Isaac Newton e a data do fim do mundo Isaac Newton e a data do fim do mundo (Especial )

O fim do mundo foi calculado ou previsto por múltiplas personalidades da história da humanidade. Cientistas, religiosos e grupos étnicos de nossa espécie têm se atrevido a traçar a linha final da existência da civilização na Terra.

Isaac Newton, um dos pais da Física, fez um dos cálculos mais incomuns em relação ao fim do mundo. O cientista fez as contas e as combinou com versículos da Bíblia. E em 1704, ele afirmou que o fim da nossa espécie seria em 2060.

Física, Matemática, Óptica e Astronomia são as quatro áreas de especialização de Isaac Newton. Mas poucos sabem que ele tinha um profundo respeito pela religião e analisava diretamente a Teologia.

A sua previsão sobre o fim do mundo, relacionando a ciência e a teologia, baseava-se na sua interpretação da Bíblia, em particular do Livro de Daniel.

Isaac Newton alertou sobre o fim do mundo (Kirill Rudenko/Getty Images)

No Livro de Daniel, fala-se de um período de 1260 anos, que é interpretado como um período de perseguição dos cristãos pelos poderes seculares. Newton acreditava que esse período começou no ano 800, quando o imperador Carlos Magno conquistou Roma.

Portanto, Newton calculou que o período de perseguição terminaria no ano de 2060. Naquele momento, ele acreditava que Cristo retornaria à Terra para estabelecer um reino de paz e justiça.

"Ele pode acabar mais tarde, mas não vejo nenhuma razão para que acabe antes", escreveu o físico em um manuscrito, que não foi divulgado para o público, sendo parte de suas anotações internas, de acordo com o artigo do DW.

A previsão de Newton foi baseada em uma interpretação literal da Bíblia, não há evidências científicas que apoiem sua afirmação. Portanto, a previsão do físico deve ser considerada como uma especulação religiosa, não como uma previsão científica.

Em 2023, a previsão de Newton não se concretizou. No entanto, ainda existem alguns crentes que acreditam que a previsão ainda pode se tornar realidade.