“É uma luta de Davi contra Golias”: Lucasfilm processa lava-rápido “Star Wash” no Chile

Ninguém imaginava o que aconteceria com Matías Jara. Muitos passavam pela Avenida Ossa, na comunidade de La Reina, no Chile e viam uma placa peculiar em um lava-rápido: “Star Wash”. Um nome original para o empreendimento familiar, que fazia referência à saga cinematográfica de Star Wars. No entanto, agora ele está enfrentando um processo judicial da Lucasfilm.

A produtora americana denunciou perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inapi) do Chile que o negócio infringe os direitos da empresa pertencente à Disney.

Jara conversou com o Meganoticias e manifestou que “nos surpreende bastante porque somos um lava-rápido, não nos dedicamos a fazer filmes nem a vender nada relacionado a eles”.

"O que estamos tentando fazer é criar um ambiente familiar onde as pessoas possam vir lavar seus carros em um lugar diferente, ter uma experiência única e se divertir, é basicamente isso", acrescentou.

“É uma luta de Davi contra Golias, mas vamos lutar porque entendemos que isso é um serviço de lavagem de carros e, de acordo com nossos advogados, não tem relação com filmes”, disse.