Descoberto estranho exoplaneta próximo à Terra muito grande para existir

Uma equipe de cientistas está consternada com a recente descoberta de um exoplaneta tão grande que, de acordo com suas teorias, não deveria existir. Mundos como esse já foram encontrados anteriormente. Na verdade, existem alguns em nosso Sistema Solar. No entanto, o estranho neste caso especial é a proximidade com sua estrela hospedeira.

Os mundos como os deste descobrimento existem. Mas não tão perto de seu Sol, e isso é o que tem deixado os cientistas consternados.

As teorias de formação de planetas afirmam que eles nascem a partir do gás que se condensa nos discos protoplanetários que rodeiam estrelas massivas. Os mais distantes costumam ser gasosos ou gigantes de gelo como Saturno, Júpiter e Netuno.

Enquanto os mais próximos são rochosos como a Terra, Marte ou Vênus. Este mundo em particular é um (sub) Netuno com uma distância de sua estrela massiva similar a do nosso mundo com o Sol, algo verdadeiramente inexplicável para os cientistas.

LHS 3154b Imagem em escala

O mundo chama-se LHS 3154b e está localizado a cerca de 40 anos-luz da Terra. O tipo de estrela que orbita é uma anã vermelha.

A temperatura da superfície de LHS 3154b é estimada em cerca de 200 graus Celsius, o que significa que é muito quente para abrigar vida como a conhecemos. No entanto, o planeta pode abrigar oceanos de água líquida em seu interior.

“Esta descoberta revela o quão pouco sabemos sobre o universo. Não esperaríamos que existisse um planeta tão pesado ao redor de uma estrela de tão baixa massa”, diz Suvrath Mahadevan, professor de Astronomia e Astrofísica da Universidade Estadual da Pensilvânia.

A descoberta de LHS 3154b também tem implicações para a busca de vida extraterrestre. O planeta é muito quente para sustentar vida em sua superfície, mas poderia abrigar oceanos de água líquida em seu interior. Se houver vida em LHS 3154b, seria uma forma de vida muito diferente daquela que conhecemos na Terra.