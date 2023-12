A Paradoxo de Fermi explica por que não encontramos civilizações extraterrestres

A lógica nos indica que deve haver outra civilização como a nossa (ou mais avançada) em algum lugar do universo. Estima-se que, apenas na Via Láctea, existam entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Em algum lugar deve existir um sistema planetário com vida, assim como ocorre em nosso Sistema Solar.

E isso é apenas uma galáxia. Se considerarmos que no universo observável existem cerca de um trilhão de galáxias, o número de planetas se torna impronunciável para aqueles que não são especialistas em matemática.

Então, apenas por eliminação, deveria existir vida como a nossa. No entanto, isso ainda não foi confirmado. O que está acontecendo? Por que eles não entraram em contato conosco? Por que não os encontramos? A paradoxo de Fermi explica tudo.

Foi proposta pelo físico italiano Enrico Fermi em uma conversa informal com colegas em um laboratório em Los Alamos em 1950. Fermi se perguntou por que, se o universo é tão grande e antigo, não encontramos evidências de vida extraterrestre.

Existem várias explicações possíveis para a Paradoxo de Fermi. Uma possibilidade é que as civilizações inteligentes sejam muito raras ou existam por períodos de tempo muito curtos. Outra possibilidade é que sejam muito diferentes de nós e que não estejamos procurando nos lugares corretos.

Onde será que eles estão?

Algumas das possíveis explicações para a paradoxo de Fermi são as seguintes:

Estamos sozinhos no universo. Esta é a possibilidade mais simples, mas também a menos provável. O universo é um lugar vasto e antigo, e é muito provável que existam outras civilizações inteligentes nele.

As civilizações inteligentes são muito raras. É possível que as condições necessárias para a vida inteligente sejam muito específicas e que sejam difíceis de encontrar.

As civilizações inteligentes extinguem-se rapidamente. É possível que as civilizações inteligentes sejam propensas à autodestruição ou sejam dominadas por outras civilizações.

As civilizações inteligentes estão nos observando, mas não querem ser contatadas. É possível que as civilizações inteligentes estejam cientes de nossa existência, mas tenham decidido não nos contatar por alguma razão.

A paradoxo de Fermi é um tema de debate entre cientistas e filósofos. Não há uma resposta definitiva para o paradoxo, mas é um problema que nos obriga a reconsiderar nosso lugar no universo.

Nos últimos anos, vários descobrimentos foram feitos que poderiam ajudar a resolver a paradoxo de Fermi. Por exemplo, em 2015, o telescópio Kepler descobriu Kepler-186f, um exoplaneta que está na zona habitável de sua estrela. Isso sugere que é possível que existam planetas similares à Terra em outros sistemas solares, aumentando a probabilidade de existência de vida extraterrestre.