A Apple lidera o mercado em crescimento dos relógios inteligentes

Durante o terceiro trimestre de 2023, o mercado global de relógios inteligentes experimentou um notável aumento, com um aumento de 9% nos envios, de acordo com o mais recente relatório da Counterpoint Research sobre Smartwatch Model Tracker.

Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo desempenho recorde da Apple, juntamente com notáveis desempenhos nos mercados da Índia e China.

A Apple alcançou seus melhores resultados até o momento durante este período, registrando um aumento de 7% nos envios em comparação com o ano anterior. Esse feito é especialmente notável, uma vez que o último Apple Watch foi lançado um pouco mais tarde do que o habitual.

O modelo SE de segunda geração desempenhou um papel crucial nessa melhora, embora as atualizações para o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 tenham sido menores este ano.

A recuperação geral do mercado, iniciada no segundo trimestre de 2023, continuou no terceiro trimestre, com uma contribuição significativa do mercado indiano liderado pela Fire-Boltt, e uma melhora notável da Huawei na China.

Os envios de relógios inteligentes da Huawei aumentaram 56% em relação ao ano anterior, e seus relógios com sistema operacional de alto nível (HLOS) cresceram 122%, principalmente no mercado chinês.

Woojin Son, analista de pesquisa da Counterpoint Research, comentou: “apesar de muitos mercados de dispositivos de consumo, como smartphones, estarem estagnados, o mercado de smartwatches manteve um crescimento anual por dois trimestres consecutivos”.

Em contraste, a Samsung teve uma diminuição de 19% nos envios em comparação com o ano anterior, principalmente atribuída a uma queda mais acentuada nos modelos herdados.

No entanto, os novos produtos lançados em agosto mostraram uma diminuição mais modesta de 3% em comparação com seus predecessores.