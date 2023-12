O Método Deep Work: O segredo de Musk e Gates para serem produtivos

No competitivo mundo empresarial, figuras como Elon Musk e Bill Gates não só se destacam por sua incrível fortuna, mas também pela produtividade que os levou a acumulá-la. Seu segredo? Talvez possa ser porque ambos magnatas aplicam o Método Deep Work durante seu horário de trabalho.

Estamos falando de uma estratégia desenvolvida pelo professor Cal Newport, que enfatiza a concentração total e a eliminação de distrações para alcançar máxima eficiência.

O que é o Deep Work?

Este método implica mergulhar completamente em uma tarefa, evitando fazer várias coisas ao mesmo tempo e concentrando-se em uma única função.

Musk e Gates adotaram essa filosofia para otimizar seu desempenho, e conseguiram. Ambos magnatas hoje dedicam longos períodos de tempo para trabalhar sem interrupções.

A técnica requer a eliminação de distrações como redes sociais, música, bagunça e telefones.

Isso ocorre porque, de acordo com a filosofia do Trabalho Profundo ou Deep Work, ao limpar a mente de interferências, melhora-se a concentração, otimiza-se o uso do tempo e da energia intelectual.

Deep Work, segundo Bill Gates e Elon Musk

Bill Gates mencionou que seu trabalho e fortuna se devem em grande parte à adoção do Deep Work.

Esta filosofia é a sua maneira de enfrentar o dia a dia. Tanto é assim que mencionou que leva esta prática ao extremo.

O multibilionário realiza retiros “espirituais” anuais de pelo menos uma semana em completa desconexão, com o objetivo de ler, refletir e fomentar sua criatividade.

Por outro lado, Elon Musk, conhecido por defender jornadas de trabalho superiores a 15 horas, mencionou em várias ocasiões a defesa desse método.

De acordo com o que afirma, dedica bastante tempo a cada semana para resolver problemas, projetar estratégias e priorizar comunicações "eficientes".

E embora rejeite categoricamente a ideia do teletrabalho, ele administra seu tempo para não ter reuniões desnecessárias com o resto de sua equipe.

Como começou?

No entanto, este método não apenas busca eficiência diária, mas também uma abordagem constante para metas pessoais e profissionais.

Para isso, sugere-se estabelecer prioridades claras, projetar métodos de comunicação efetivos e equilibrar o trabalho com o descanso.

A prática do Deep Work, na verdade, adverte contra a sobrecarga mental, recomendando não exceder quatro horas de trabalho profundo consecutivo.

Assim, essa fórmula apoiada por influentes bilionários como Musk e Gates se destaca como uma ferramenta chave para maximizar a produtividade no mundo empresarial atual e, quem sabe, talvez acumular uma fortuna suculenta.