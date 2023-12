Instagram Reels exibe conteúdo perturbador ao lado de anúncios de grandes empresas, diz relatório

O Instagram Reels, plataforma de vídeos curtos, está no centro de uma polêmica após o Wall Street Journal conduzir uma investigação chocante. O relatório revela que o feed de vídeo do Reels recomenda imagens picantes de crianças, bem como vídeos adultos abertamente sexuais para usuários adultos que seguem crianças.

O jornal montou contas de teste para explorar o algoritmo do Instagram, expondo casos perturbadores. Anúncios de grandes empresas, como Bumble, Pizza Hut e Walmart, foram exibidos junto a conteúdos inapropriados, gerando preocupações sobre a segurança online de menores, segundo o NYPost.

Meta enfrenta revolta

As revelações surgem em um momento delicado para a Meta, empresa controladora do Instagram. Já enfrentando desafios legais relacionados à segurança de menores, a Meta agora lida com uma revolta de anunciantes. Empresas citadas no estudo suspenderam anúncios em todas as plataformas da Meta, incluindo o Facebook.

A empresa alega que os testes do Wall Street Journal foram uma "experiência fabricada" e não refletem a maioria dos usuários. Um porta-voz da Meta afirmou que investem bilhões em soluções de segurança e proteção, destacando que a disseminação desse conteúdo é limitada.

Histórico de problemas

O relatório do Journal não é o primeiro a apontar problemas nos algoritmos da Meta. Descobertas anteriores revelaram uma "vasta rede pedófila" na plataforma. Apesar das ações corretivas da Meta, as alegações de exposição indevida de menores persistem.

Grandes empresas, como o Match Group, expressaram indignação com a gestão de anúncios pela Meta. A Match, empresa-mãe do Tinder, retirou todos os seus anúncios das plataformas Meta. Outras, como Bumble e Disney, também suspenderam a publicidade em meio às preocupações crescentes.

O Centro Canadense para Proteção Infantil relata resultados semelhantes, destacando a necessidade urgente de ações mais robustas por parte da Meta.

A Meta enfrenta não apenas um desafio técnico, mas também uma crise de confiança, enquanto usuários e anunciantes questionam a eficácia de seus esforços para manter a plataforma segura e livre de conteúdo prejudicial.