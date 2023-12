Google lança o domínio .meme para encher a internet de gatinhos e piadas ruins

Bem-vindos ao século XXI, cada vez mais cheio de gatinhos! O Google Registry, em um movimento agradavelmente inesperado, decidiu reescrever a arquitetura da internet para lançar o novo Top-Level Domain (TLD) .meme, designado para sites dedicados a memes.

Muitos dos nossos jovens leitores conheceram a web com a existência dos memes, como se fosse algo que sempre esteve aqui. Mas nos primórdios da internet, na realidade, as coisas eram um pouco mais rudimentares.

A tal ponto que praticamente todos os URLs dos sites no início seguiam a mesma lógica, com o sufixo .com no final do endereço, além da adição do identificador de país nos casos mais longos.

Mas depois, o bairro cresceu de forma descomunal e foi necessário estabelecer uma nova ordem em tudo. Foi assim que os parâmetros dos Top-Level Domain, mais conhecidos como TLD, foram estabelecidos, definindo os eixos essenciais para todos os URLs do planeta.

Como podemos ver agora, os endereços da web em muitos casos são mais curtos e autoexplicativos. Mas o Google Registry decidiu simplificar ainda mais as coisas para o caso dos memes.

Assim funciona o novo TLD .meme anunciado pelo Google

Através de uma publicação em seu blog oficial The Keyword, a equipe do Google Registry revelou todos os detalhes sobre a ativação do novo TLD .meme que, como o nome indica, será usado para identificar os URLs de sites dedicados a memes.

Goste ou não, essas imagens virais vieram para ficar. Os memes são uma forma de comunicação onipresente na internet. Desde os jovens até as grandes empresas, todos os utilizam para se expressar, compartilhar humor e se conectar com outros.

Portanto, é compreensível que o Google tenha dado um passo adiante para promover a cultura dos memes com o lançamento de um novo domínio de alto nível TLD .meme.

Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire recriaram o meme do Spider-Man

Um TLD, caso não tenha ficado claro, é a parte final de um endereço web, como .com, .org ou .edu, que nos ajuda a identificar o propósito de um site e facilitar sua busca em motores de busca como o do Google.

O novo domínio .meme foi projetado especificamente para sites que se concentram em compilar e disseminar memes. O Google Registry, a empresa responsável pelos domínios de alto nível do Google, anunciou o acesso antecipado ao domínio .meme em agosto de 2023.

Durante este período, apenas as plataformas de criação e distribuição de memes podiam registrar domínios com a extensão .meme. Porém, esse acesso antecipado terminou em 2 de dezembro de 2023 e a partir de hoje, qualquer pessoa ou entidade pode se registrar para um domínio desse tipo.

Os preços dos domínios .meme variam de acordo com a duração do registro. O registro de um ano, por exemplo, custa US$ 20, o de dois anos custa US$30 e o de três anos é cobrado a US$40.

Google lança uma ferramenta de busca de memes. (Captura de tela meme gran gatsby e logo Google)

Sim, é caro, mas é o futuro. E como prova, aqui está a lista dos primeiros sites que decidiram adotar este novo TLD:

Knowyour.meme e stonks.meme do Know Your Meme

Style.meme e girls.meme de toque de recolher às 10PM.

Real.meme de Rudy Willingham

Licença.meme

Marketing.meme

Encontrar.meme e criar.meme do Tenor

Grumpycat.meme

Keyboardcat.meme

Nyancat.meme

Gato.meme

Feliz navegação!