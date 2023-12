ChatGPT estreia no Brasil redigindo leis que são aprovadas sem modificação

ChatGPT, a Inteligência Artificial geradora de texto desenvolvida pela OpenAI, é uma ferramenta de grande utilidade para aumentar a eficiência daqueles que trabalham em determinadas áreas.

Mas aos poucos parece que os seres humanos não têm sido capazes de evitar a tentação de explorar essa plataforma para realizar atividades que deveriam ter uma supervisão humana completa baseada na ética.

Vivem-se momentos turbulentos em que até os principais responsáveis pelo ChatGPT, a OpenAI, parecem manter sérios conflitos sobre a direção que essa tecnologia deveria seguir.

Não é à toa que há alguns dias testemunhamos o drama de demissões e retornos, onde Sam Altman foi expulso como CEO da própria empresa que fundou, apenas para retornar posteriormente com o apoio da Microsoft, que agora tem um assento na mesa.

Portanto, não deveríamos nos surpreender com o questionável caso que compartilhamos hoje, em que alguém no Brasil acabou redigindo completamente uma proposta de lei utilizando o chatbot de Inteligência Artificial.

Mas o impressionante não é o ato cometido em si, mas sim o que aconteceu quando começou o seu processo como se tivesse sido redigido por um humano.

ChatGPT agora redige leis que são aprovadas por humanos

De acordo com um relatório da The Associated Press, um grupo de legisladores municipais do Brasil promulgou o que parece ser a primeira legislação do país escrita inteiramente pela Inteligência Artificial do ChatGPT. O curioso aqui é que os humanos não tinham ideia sobre a origem do documento.

A ordenança municipal que proíbe a cidade de cobrar dos contribuintes pela substituição dos medidores de água roubados foi escrita secretamente pelo chatbot, o que gerou um debate sobre o papel da IA na formulação de políticas públicas.

O vereador de Porto Alegre Ramiro Rosário revelou que pediu ao chatbot ChatGPT da OpenAI para elaborar a proposta. Em seguida, apresentou-a aos seus 35 colegas da Câmara, que a aprovaram sem fazer nenhuma alteração. Mas o autor de toda a trama nunca revelou a verdadeira origem do documento.

"Se tivesse sido revelado antes, a proposta certamente nem sequer teria sido levada a votação. Seria injusto para a população correr o risco de o projeto não ser aprovado simplesmente porque foi escrito por inteligência artificial."

É o que disse Rosário à agência de notícias em declarações exclusivas. Assim, a Câmara de 36 vereadores aprovou por unanimidade e a ordem entrou em vigor em 23 de novembro, estabelecendo um precedente sério dentro deste campo.

Principalmente se considerarmos os detalhes das chamadas alucinações que afetam toda a IA, onde ela desenvolve textos coerentes em aparência, mas com informações falsas, imprecisas ou francamente inventadas.