Após vazamento nas redes sociais, trailer de GTA 6 é oficialmente divulgado

Os últimos dias foram repletos de emoção para os fãs do jogo GTA. Após o vazamento do trailer de GTA 6 (Grand Theft Auto 6) nas redes sociais, a desenvolvedora do jogo, Rockstar Games, divulgou oficialmente as primeiras imagens do novo título da franquia de sucesso.

Conforme divulgado pela CNN Brasil, o lançamento confirma que o protagonismo do jogo será divido por um casal de assaltantes, Lucia e Jason, que atuam em Vice City, uma cidade fictícia que representa a Flórida, nos Estados Unidos.

Com o anúncio os fãs foram à loucura nas redes sociais, pois pela primeira vez um dos jogos da franquia ganhou uma protagonista feminina.

Conforme as previsões da Rockstar Games, GTA6 deve ser disponibilizado ao público no ano de 2025, então os fãs ainda precisarão esperar mais algum tempo antes de jogar o novo título.

O anúncio também foi realizado em um ano marcante para os fãs de GTA, já que marca 10 anos do lançamento de GTA 5, game que conta com mais de 190 milhões de cópias vendidas.

Internet vai à loucura com anúncio

O trailer, divulgado na tarde da última segunda-feira, dia 4 de dezembro, conta com a exibição de diversos cenários da cidade ao som de “Love Is a Long Road” e conquistou o público pela qualidade gráfica e pelas referências.

Em pouco tempo, os fãs da franquia começaram a compartilhar suas opiniões nas redes sociais e não deixaram de revelar algumas referências entre o jogo e alguns memes que viralizaram nas redes sociais nos últimos anos.

Um dos primeiros detalhes notados pelos fãs, foi a existência de um pequeno cachorro da raça pinscher correndo pela praia ao lado de dois personagens.

O pinscher de GTA 6 correndo pela praia 🥺🤏 pic.twitter.com/hyqEStXdju — POPTime (@siteptbr) December 5, 2023

Outro seguidor decidiu fazer um compilado de casos virais que acabaram sendo retratados de alguma forma dentro do jogo:

Casos reais dos noticiários, que ilustraram o trailer de GTA6 pic.twitter.com/QvkdeHreKR — Carteiro Brambz em #Destiny2 (@vingadorbrambz) December 5, 2023

Leia também: Conheça o CBOLÃO, campeonato que arrecadou uma quantia milionária em doações