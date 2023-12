Elon Musk poderia cavar sua ruína com a Cybertruck da Tesla

Elon Musk e um protótipo do Cybertruck Elon Musk e um protótipo do Cybertruck

A Cybertruck da Tesla Motors parece estar amaldiçoada. Depois de anos de atraso, o caminhão finalmente, teoricamente, está prestes a ser lançado no mercado. Mas cada novo relatório parece sugerir que o veículo não terá nem de longe o desempenho prometido e isso pode se tornar um grave problema para Elon Musk e sua fortuna.

No passado, já fizemos mais de uma revisão da trajetória que o projeto de desenvolvimento da primeira caminhonete elétrica da empresa mais popular em seu ramo tem enfrentado.

Embora desde a sua apresentação inicial parecesse haver problemas óbvios com a sua construção e todos testemunhamos isso quando Elon Musk tentou demonstrar a resistência dos seus "vidros blindados" quebrando-os com uma pedra.

Desde então, começou-se este complicado caminho cheio de pedras com atrasos, pandemia, mudanças não previstas e problemas na linha de produção que levaram o veículo ao seu estado atual.

Onde a van que os primeiros usuários receberiam não teria muita relação real com o que lhes foi prometido originalmente.

Elon Musk e o dilema com a Cybertruck

Um extenso artigo do Daily Mail reúne a avaliação de vários analistas financeiros e do setor automotivo, onde mais de um chegou à conclusão de que Elon Musk estaria enfrentando um sério problema com seu Cybertruck na Tesla Motors.

Em resumo, Elon Musk temeria que a Tesla esteja “cavando sua própria cova” com a picape, enquanto alguns especialistas afirmam que seria mais barato para a empresa cancelar completamente a produção do veículo de aço inoxidável do que prosseguir com seu lançamento.

As primeiras Cybertruck serão lançadas para venda nos próximos dias, no início de dezembro de 2023, após um atraso de dois anos em relação à data de entrega prevista, de 2021.

O diretor executivo da Tesla, Elon Musk, atribuiu os atrasos ao preço das baterias e à decisão de revestir o caminhão com uma liga de aço inoxidável de aparência futurista. Mas a situação seria mais grave.

Cybertruck de Tesla (Especial)

"Escavamos nossa própria cova com o Cybertruck", disse Musk em uma conferência telefônica sobre resultados no início deste ano. "É um daqueles produtos especiais que aparecem apenas de vez em quando. E os produtos especiais que aparecem de vez em quando são incrivelmente difíceis de levar ao mercado para alcançar volume e prosperar".

Durante a chamada, Musk disse que serão necessários de 12 a 18 meses de "sangue, suor e lágrimas" para alcançar o volume de produção necessário.

No entanto, no artigo do jornal, o analista da Jefferies Phillipe Houchois sugeriu que a Tesla deveria cancelar a produção do Cybertruck, alegando que seria melhor para as ações da empresa a longo prazo.

Ao mesmo tempo em que outros especialistas da indústria afirmaram que parte do problema do Cybertruck é que ele está projetado para um mercado que ainda não existe, o que resultaria em um produto com perdas financeiras garantidas.